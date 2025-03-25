Появился способ восстановить погибшие в войну панно Екатерины II

93 утраченных сюжета восстановят с помощью технологий искусственного интеллекта. А помогут в этом студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга и Москвы — будущие программисты, искусствоведы, культурологи, реставраторы.
Как заявили в самом музее, главная цель проекта — реконструировать утраченные во время Великой Отечественной войны живописные вставки одного из личных апартаментов Екатерины II.
Заместитель директора музея по научной работе музея Ираида Ботт отметила, что первым этапом проекта станет создание промтов для нейросетей и поиск сюжетов, аналогичных панно в Туалетной комнате. Их студенты будут искать в произведениях западноевропейского искусства
Студенты помогут в поиске вариантов, подходящих иконографии, и аналогов для исторических композиций, а научные сотрудники определят, насколько этот материал соответствует по сюжетам и стилю поставленной задаче — лаковой живописи конца XVIII века, использовавшейся в убранстве интерьера.
Декоративная отделка личных апартаментов императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца была уничтожена (или вывезена) во время Великой Отечественной войны.
Из 103 живописных полотен, украшавших Туалетную комнату императрицы, сохранились только 10. Утраченные образцы участники проекта сгенерируют на основе исторических фотографий и архивных фактов с помощью современных технологий и искусственного интеллекта.