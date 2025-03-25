Появился способ восстановить погибшие в войну панно Екатерины II

Заместитель директора музея по научной работе музея Ираида Ботт отметила, что первым этапом проекта станет создание промтов для нейросетей и поиск сюжетов, аналогичных панно в Туалетной комнате. Их студенты будут искать в произведениях западноевропейского искусства XVII—XVIII вв. еков.