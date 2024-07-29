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Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем

В Ирландии впервые сняли видео столкновения исполинской акулы с судном.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американские и ирландские ученые опубликовали видео, показывающее момент и последствия столкновения исполинской акулы с кораблем, материалы показал Университет Орегона.

«Это первое известное нам свидетельство столкновения корабля и морской мегафауны. Акула ударилась, пока кормилась близко к поверхности воды и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды. Это резко отличается от ее поведения до удара», — сказал исследователь Тейлор Чаппл.

Он подчеркнул, что это происшествие свидетельствует о необходимости принятия мер для снижения риска повторения таких ситуаций.

На кадрах видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала свою спину о киль лодки. Рыба сразу же пошла ко дну. На ее коже есть ссадины, но серьезных повреждений не обнаружено. Исследователи не знают, оправилась ли акула от удара.

Исполинская акула — второй по величине вид рыб. Максимальная зарегистрированная длина достигает около 9,8 метров в длину. По неподтверждённым данным встречаются экземпляры до 15 метров. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет четыре тонны. У этих акул массивное рыхлое тело, огромный рот и очень крупные жаберные щели, способные раздуваться. Международный союз охраны природы внес исполинских акул в список находящихся под угрозой исчезновения, а Ирландия — одно из немногих мест, где они продолжают обитать.