Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американские и ирландские ученые опубликовали видео, показывающее момент и последствия столкновения исполинской акулы с кораблем, материалы показал Университет Орегона.
«Это первое известное нам свидетельство столкновения корабля и морской мегафауны. Акула ударилась, пока кормилась близко к поверхности воды и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды. Это резко отличается от ее поведения до удара», — сказал исследователь Тейлор Чаппл.
Он подчеркнул, что это происшествие свидетельствует о необходимости принятия мер для снижения риска повторения таких ситуаций.
На кадрах видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала свою спину о киль лодки. Рыба сразу же пошла ко дну. На ее коже есть ссадины, но серьезных повреждений не обнаружено. Исследователи не знают, оправилась ли акула от удара.
Исполинская акула — второй по величине вид рыб. Максимальная зарегистрированная длина достигает около 9,8 метров в длину. По неподтверждённым данным встречаются экземпляры до 15 метров. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет четыре тонны. У этих акул массивное рыхлое тело, огромный рот и очень крупные жаберные щели, способные раздуваться. Международный союз охраны природы внес исполинских акул в список находящихся под угрозой исчезновения, а Ирландия — одно из немногих мест, где они продолжают обитать.