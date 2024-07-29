Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем

Исполинская акула — второй по величине вид рыб. Максимальная зарегистрированная длина достигает около 9,8 метров в длину. По неподтверждённым данным встречаются экземпляры до 15 метров. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет четыре тонны. У этих акул массивное рыхлое тело, огромный рот и очень крупные жаберные щели, способные раздуваться. Международный союз охраны природы внес исполинских акул в список находящихся под угрозой исчезновения, а Ирландия — одно из немногих мест, где они продолжают обитать.