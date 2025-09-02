Появилось новое видео с палаткой застрявшей на Пике Победы Наговициной

На семинутном ролике, который снял maga.fpv — блогер и оператор дрона из Казахстана, видно, что около палатки никого нет.
Видео опубликовала российская телеведующая Виктория Боня. Ранее она обещала оплатить услуги дроновода и новую съемку.
Наговицина начала восхождение на пик Победы (7439 м) в Киргизии в составе группы альпинистов 12 августа. На пике женщина сломала ногу и не смогла больше самостоятельно передвигаться.
Первую помощь ей оказал напарник Роман Мокринский. На следующий день со спасательной операцией к Наговициной отправились альпинисты из Италии и Германии. Они принесли спальный мешок, горелку, газовый баллон и питание, однако при спуске итальянец Лука Синигилья погиб из-за обморожения.
Альпинистку безуспешно пытались эвакуировать. 16 августа вертолет Минобороны Киргизии совершил жесткую посадку, в результате которой пострадали находившиеся на борту. Позднее спасательную операцию приостановили из-за ухудшения погодных условий.
Спустя еще неделю эксперты киргизского МЧС предположили, что альпинистка погибла, и операцию по ее спасению прекратили. 27 августа ведомство официально признало россиянку пропавшей без вести.