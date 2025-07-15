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Появились подробности о детях, над которыми издевались в Видном

В подмосковном Видном трое детей — две девочки и 11-летний мальчик — стали жертвами жестокого обращения. Так, их мать и ее сожитель всячески издевались над малышами и не водили их в школу. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ведомство сообщило Агентству городских новостей «Москва», что ранее об этой семье социальным службам известно не было. Информация поступила впервые.

Также известно, что семья зарегистрирована в другом регионе России, в Московской области жилье снимает. Сейчас проводятся следственные действия.

По данным издания, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство мальчика. Уголовное дело завели и на его мать. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она уже арестована.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила, что всех детей из этой семьи систематически избивали, сейчас их обследуют врачи.

Напомним, по данным следователей, особенно сильно доставалось мальчику — его били битой, обливали кипятком, на теле ребенка обнаружены ожоги, гематомы и синяки. Известно, что детей могут передать в приемную семью.