Появились подробности о детях, над которыми издевались в Видном

Ведомство сообщило Агентству городских новостей «Москва», что ранее об этой семье социальным службам известно не было. Информация поступила впервые.
Также известно, что семья зарегистрирована в другом регионе России, в Московской области жилье снимает. Сейчас проводятся следственные действия.
По данным издания, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство мальчика. Уголовное дело завели и на его мать. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она уже арестована.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила, что всех детей из этой семьи систематически избивали, сейчас их обследуют врачи.
Напомним, по данным следователей, особенно сильно доставалось мальчику — его били битой, обливали кипятком, на теле ребенка обнаружены ожоги, гематомы и синяки. Известно, что детей могут передать в приемную семью.