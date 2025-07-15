Появились подробности о детях, над которыми издевались в Видном

В подмосковном Видном трое детей — две девочки и 11-летний мальчик — стали жертвами жестокого обращения. Так, их мать и ее сожитель всячески издевались над малышами и не водили их в школу. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.