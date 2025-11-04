Появились подробности по делу Долиной

В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что «20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам». После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.