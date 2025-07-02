Появились подробности о состоянии пострадавших при атаке дронов в Ижевске

По данным ведомства, их доставили санитарной авиацией в НИИ им. Склифосовского. Еще двоих госпитализировали в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, одного — в НМХЦ им. Пирогова. Ребенок проходит лечение в ЦИТО им. Приорова.