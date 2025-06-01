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Появились новые сведения о пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области

Согласно последним сведениям от SHOT, число пострадавших в результате аварии достигло 73 человек, среди которых четверо детей. Из них 39 человек, включая несколько несовершеннолетних, были доставлены в медицинские учреждения Брянска.

Источник: Life.ru

В больницах региона врачи борются за жизни трёх человек, находящихся в тяжёлом состоянии, среди которых один ребёнок — 8-месячный малыш. Как сообщили власти, грудничка готовят к срочной транспортировке в Москву, где ему окажут специализированную помощь в одной из ведущих клиник. Ещё 27 пострадавших получают амбулаторное лечение.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Причиной ЧП стал подрыв моста. Аналогичное происшествие затем произошло в Курской области.