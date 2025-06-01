Появились новые сведения о пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области

В больницах региона врачи борются за жизни трёх человек, находящихся в тяжёлом состоянии, среди которых один ребёнок — 8-месячный малыш. Как сообщили власти, грудничка готовят к срочной транспортировке в Москву, где ему окажут специализированную помощь в одной из ведущих клиник. Ещё 27 пострадавших получают амбулаторное лечение.