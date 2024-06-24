Появились новые данные об истории острова Пасхи. Ученые удивлены

Площадь острова — 163 кв. км. Считалось, что здесь могло обитать около 17 тыс. человек. Это подтверждало гипотезу об истощении ресурсов. Новые данные отличаются от таких цифр. Было установлено, что скальные сады занимали три четверти кв. км. Выращивание картофеля и других культур в этом районе обеспечивало едой около 2 тыс. человек. При этом в доступе у местного населения было рыболовство и добыча морепродуктов. В общей сложности остров мог «прокормить» около 4 тыс. человек.