Появились новые данные об истории острова Пасхи. Ученые удивлены

На острове Пасхи (Рапануи) в Чили находятся сотни каменных статуй моаи. Место было основано небольшой группой индонезийских мореплавателей 900 лет назад и до сих пор вызывает дискуссии. Одни эксперты считают, что остров Пасхи можно рассматривать в качестве примера того, как эксплуатация ограниченных ресурсов приводит к краху общества. А другие специалисты, наоборот, уверены, что Рапануи демонстрирует систему, позволившую изолированной группе процветать до первого контакта с европейцами в начале XVIII века.
В ходе недавнего исследования ученых из США были выявлены новые данные об истории острова Пасхи. Они предлагают подсказку в поисках ответа на вопрос о гибели древней цивилизации. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances. В числе авторов статьи — биолог и палеоэколог Дилан С. Девис из Колумбийского университета. Вкратце о находке пишет CNN.
Ученые применили дистанционное зондирование и машинное обучение для составления карты земледелия. Эксперты остановились на методах ведения сельского хозяйства, чтобы разобраться, насколько многочисленным был народ, проживавший на Рапануи.
Площадь острова — 163 кв. км. Считалось, что здесь могло обитать около 17 тыс. человек. Это подтверждало гипотезу об истощении ресурсов. Новые данные отличаются от таких цифр. Было установлено, что скальные сады занимали три четверти кв. км. Выращивание картофеля и других культур в этом районе обеспечивало едой около 2 тыс. человек. При этом в доступе у местного населения было рыболовство и добыча морепродуктов. В общей сложности остров мог «прокормить» около 4 тыс. человек.
Девис напомнил, что первые европейцы как раз встретили на Рапануи около 3 тыс. — 4 тыс. человек. «После этого начался демографический коллапс, вероятно, связанный с болезнями», — считает эксперт.
С новыми данными согласился археолог Тен Ладефогед из Оклендского университета. В 2013 году он тоже изучал древнее общество на острове Пасхи и получил более высокую оценку численности населения. В беседе с CNN Ладефогед отметил, что на тот момент в его распоряжении не было технологий, которыми смогли воспользоваться его коллеги.
Но американские ученые столкнулись и с критикой. Антрополог Кристофер Стивенсон из Университета Содружества Виргинии в переписке с CNN обратил внимание на то, что использованная в исследовании методология машинного обучения «неясна и недостаточно хорошо изучена». По его словам, авторы захотели показать, что их работа лучше предыдущих, но не продемонстрировали, как справились со сложностями в наборе данных.
Остров Пасхи расположен в Тихом океане и считается самым удаленным населенным островом в мире. Ближайшее к нему континентальное побережье находится в 3514 км. Считается, что статуи моаи создали аборигены в 1250—1500 годы. Вес самой крупной скульптуры достигает 150 т, длина — 20 м. В прошлом году ученые обнаружили еще одну статую моаи. Она была на дне высохшего озера.