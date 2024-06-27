Появились новости о возникновении «инопланетных мумий»

В гробнице в Наске, городе на юге Перу, в 2017 году обнаружили шесть мумий. Их нашел уфолог и журналист Хайме Мауссан. Он сообщил, что они имеют инопланетное происхождение, но это существа, которые когда-то жили на Земле. Однако многие ученые тогда заявили, что на самом деле это мистификация. По их словам, эти мумии были модифицированы расхитителями гробниц. В 2018 году ученые на основе анализов образцов ДНК и других материалов пришли к выводу, что находки принадлежат людям. Потом Мауссан и другие эксперты продолжили изучение гуманоидов.
Последнее исследование провели ученые из Перу, пишет Daily Mail. Они выяснили, что у мумии не было волос и внешних ушей. У них были только отверстия ушных каналов. Также оказалось, что удлинение черепа не было искусственным. По предположениям ученых, череп изначально был такой формы. При этом его объем на 30% больше, чем у человека.
Благодаря сканированию выяснилось, что у гуманоида были выпученные глаза и выступающие верхняя и нижняя челюсти. У мумии, названной Марией, не хватало шести зубов, остальные были сильно стерты, а также отсутствовали три зуба мудрости.
Самыми необычными были руки и ноги гуманоида. Ширина костей запястья и оснований трех пальцев меняются плавно и равномерно, поэтому руки этих существ такие же широкие, как у человека, но примерно на 20 сантиметров длиннее. Каждый палец руки гуманоида имеет четыре фаланги. Кости стопы плавно переходят в три пальца и имеют такую же ширину, как у человека, но примерно на 23 сантиметров длиннее. На пальцах ног также четыре фаланги.
Также исследователи выяснили, что пяточная кость Марии имеет не такую форму и структуру, как у человека. В связи с этим предполагается, что этот гуманоид не ходил полностью прямо, а перемещался сгорбившись, чтобы сохранить устойчивость тела.
Кроме того, оказалось, что существо страдало артритом рук и ног, а также повреждением позвоночника. Анатомические особенности указывают на то, что это была особь женского пола. При этом эксперты обнаружили признаки, которые более характерны для мужчин.
В итоге ученые пришли к выводу, что существо представляет собой «высушенное гуманоидное тело» с биологической архитектурой, похожей на человеческую, но демонстрирующей многочисленные структурные различия, а также морфологические и анатомические особенности.
Ранее в Гонконге построили самого маленького в мире робота-гуманоида.
Айгуль Сабитова