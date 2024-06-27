Появились новости о возникновении «инопланетных мумий»

В гробнице в Наске, городе на юге Перу, в 2017 году обнаружили шесть мумий. Их нашел уфолог и журналист Хайме Мауссан. Он сообщил, что они имеют инопланетное происхождение, но это существа, которые когда-то жили на Земле. Однако многие ученые тогда заявили, что на самом деле это мистификация. По их словам, эти мумии были модифицированы расхитителями гробниц. В 2018 году ученые на основе анализов образцов ДНК и других материалов пришли к выводу, что находки принадлежат людям. Потом Мауссан и другие эксперты продолжили изучение гуманоидов.