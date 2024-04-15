Появилась первая в мире чартерная авиакомпания только для собак

У собак вскоре появится возможность на собственной шкуре испытать, что значит летать бизнес-классом — основана первая в мире чартерная авиакомпания, специализирующаяся на перевозке лучших друзей человека.
Авиаперелеты с собаками обычно связаны с огромным стрессом и для самих хвостатых путешественников поневоле, и для их хозяев. У разных авиакомпаний разные требования к перевозке собак, и если представителей мелких пород, как правило, можно перевозить в переноске в салоне, то тем, кто покрупнее, приходится отправляться в грузовой отсек, что может быть тяжелым испытанием. Недавно, например, в самолете Пхукет — Санкт-Петербург умер мопс Фрэнк.
Чартерная авиакомпания BARK Air сообщает, что ее клиенты смогут обо всех этих проблемах забыть — их мохнатые любимцы получат обслуживание по высшему разряду, соответствующее человеческому бизнес-классу. Правда, заплатить за такое удовольствие тоже придется немало: авиабилет для владельца и собаки будет стоить минимум 6 тысяч долларов в одну сторону.
Что предлагают за такие деньги
К животным будут относиться, как к ВИП-персонам: во-первых, упрощенный процесс регистрации и посадки на рейс — собакам не придется проходить многочисленные проверки и осмотры, как это происходит обычно. Во-вторых, никаких клеток и переносок: ВИП-собаки, вне зависимости от размера, будут иметь возможность свободно и комфортно разместиться в салоне самолета.
Каждой собаке будет выделен персональный ассистент, в задачу которого входит следить за тем, чтобы его подопечный не конфликтовал с другими четвероногими пассажирами и чувствовал себя во время полета спокойно.
Чтобы собаки не нервничали, хорошо перенесли долгий перелет и даже получили от него удовольствие, планируется использовать разнообразные средства. Например, салон самолета будет выкрашен в спокойные цвета, там будет играть приятная музыка, в воздухе будут распылять специальные успокаивающие собак вещества. Чтобы мохнатых пассажиров не беспокоил шум двигателя, им предложат затычки для ушей.
В полете собакам будут в изобилии предлагать разнообразные «вкусняшки», а для их хозяев находящиеся на борту шеф-повара будут готовить изысканные блюда. Во время взлета и посадки, чтобы снизить дискомфортные ощущения в ушах от перепадов давления, собакам будут предлагать различные напитки по выбору.
Первый рейс запланирован на 23 мая, а продажи билетов начались 11 апреля. Пока чартеры будут летать по двум направлениям: Нью-Йорк — Лондон (стоимость билета 8 тысяч долларов в один конец) и Нью-Йорк — Лос-Анджелес (6 тысяч долларов в один конец).