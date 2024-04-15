Появилась первая в мире чартерная авиакомпания только для собак

Авиаперелеты с собаками обычно связаны с огромным стрессом и для самих хвостатых путешественников поневоле, и для их хозяев. У разных авиакомпаний разные требования к перевозке собак, и если представителей мелких пород, как правило, можно перевозить в переноске в салоне, то тем, кто покрупнее, приходится отправляться в грузовой отсек, что может быть тяжелым испытанием. Недавно, например, в самолете Пхукет — Санкт-Петербург умер мопс Фрэнк.