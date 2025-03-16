Повседневное искусство: как обезопасить квартиру в период аллергии

Стены с коврами или обоями, декоративной штукатуркой или выступами, нишами и углублениями, а также мягкая мебель и горшки с растениями — места в квартире, где могут накапливаться аллергены. Прежде всего речь о плесени: черной, белой или бурой и, конечно же, о пыли и клещах, которые могут скапливаться в ворсе ковров и обивке мягкой мебели.