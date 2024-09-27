«Повод забить тревогу»: как распознать аутизм у ребенка — семь ярких признаков

— Малыш повторяет одно и то же действие в определенно заданном порядке. Такие детки любят выстраивать ряды из машин, кукол, распределять игрушки по росту или по цвету. Более того, дети-аутисты предпочитают играть с камушками или палочками больше, чем с детскими игрушками, — заверила Наумова. — Если такие дети все же любят игрушки, то у них присутствует зацикленность. Например, если машинка, то только бетономешалка, если кукла, то только русалочка. В любом случае у ребенка будет прослеживаться ограниченность и шаблонность мышления.