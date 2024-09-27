«Повод забить тревогу»: как распознать аутизм у ребенка — семь ярких признаков

По словам специалиста, замкнутость и сложность в общении с окружающими могут указывать на данное заболевание. Более того, родители должны наблюдать, спокойно ли ребенок смотрит в глаза людям, которые не входят в его близкий круг общения.
— Прежде всего, ребенок необщительный. Ему сложно взаимодействовать с окружающими. Он быстро устает от общения. Часто ребенок не может удерживать зрительный контакт с другим человеком, но при этом может смотреть в глаза родителям или людям, к которым привык, — рассказала Наумова.
Как отметила психолог, такие малыши очень чувствительны к громким звукам и прикосновениям к себе.
Специалист подчеркнула, что частые истерики без причины, а также действия «по шаблону» могут указывать на наличие аутизма у ребенка.
— Малыш повторяет одно и то же действие в определенно заданном порядке. Такие детки любят выстраивать ряды из машин, кукол, распределять игрушки по росту или по цвету. Более того, дети-аутисты предпочитают играть с камушками или палочками больше, чем с детскими игрушками, — заверила Наумова. — Если такие дети все же любят игрушки, то у них присутствует зацикленность. Например, если машинка, то только бетономешалка, если кукла, то только русалочка. В любом случае у ребенка будет прослеживаться ограниченность и шаблонность мышления.
Аутизм может быть разных стадий. Тем не менее есть один важный признак, который сигнализирует о данном заболевании. При его обнаружении нужно незамедлительно обратиться к специалистам за помощью, акцентировала психолог:
— Родители всегда могут заметить, что ребенок имел какой-то навык, но он в определенный момент резко утрачивается. Это повод забить тревогу. В таком случае необходимо обратиться к неврологу или психиатру. Специалисты помогут выявить и диагностировать причину такого поведения малыша.
По мнению собеседницы «ВМ», без помощи неврологов или психиатров нельзя поставить ребенку диагноз «аутизм». Только профессионалы могут провести всестороннюю диагностику и выявить заболевание.
— Важно понимать, что диагнозов, похожих на аутизм, множество. При наличии вышеперечисленных признаков у ребенка могут диагностировать другие патологии в развитии. Важно вовремя провести диагностику и начать коррекционную деятельность для того, чтобы помочь ребенку компенсироваться и наладить качество его жизни, — заключила психолог.