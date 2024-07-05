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Повестка и кредит. Стала известна новая уловка телефонных мошенников

Злоумышленники придумали новый способ, как можно оформить кредит на доверчивых граждан.

Источник: Reuters

Оформлять кредиты на ни о чем не подозревающих граждан телефонные мошенники начали через сайт госуслуг, получив все необходимые для этого данные от своих жертв по телефону, когда звонили им под видим сотрудников суда. О выявлении такой схемы aif.ru сообщил юрист Виталий Глебко.

«Участились звонки от злоумышленников, которые представляются работниками суда, — сказал Глебко. — Суть схемы такая: мошенники звонят людям, которые недавно обратились в суды по каким-то своим поводам и делам, и сообщают, что, якобы, назначена дата заседания по их делу. А для того, чтобы подтвердить факт уведомления, просят продиктовать им код из смс. Делать этого ни в коем случае нельзя».

Присланный код открывает доступ к аккаунту на госуслугах, что позволяет мошенникам оформить на человека кредит и забрать деньги себе, продолжает юрист.

Злоумышленники узнают о назначенных делах на сайтах судов, где информация размещена в открытом доступе, а телефоны потенциальных жертв — из полученных незаконным способом контактных баз. Глебко напомнил: госуслуги — не единственный способ уведомления о дате и месте судебного заседания. Если заявитель сам выбрал такой вариант получения повсеток, то они придут туда сами, безо всяких смс-сообщений и кодов доступа, тем более без необходимости их кому-либо сообщать.

«Как правило, при обращении в суд предлагают заполнить согласие на смс-уведомление, в таком случае другие способы оповещения (телеграмма, заказное письмо, вручение повестки) не используются, — рассказал Глебко. — Главное, чтобы было достоверно зафиксировано само уведомление о состоявшемся судебном вызове и его успешное передача адресату, работники суда коды из смс никогда не требуют».

Этот вид телефонного мошенничества сейчас активно распространяется на Юге России: в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае, добавил юрист. Анализ социальных сетей показывает, что с подобными действиями успели столкнуться также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о другом способе телефонного мошенничества, связанного с изменением тарифного плана. Мошенники обманывают людей, представляясь сотовым оператором и выманивая их персональные данные под предлогом смены тарифа. После этого злоумышленники незаконно получают кредиты на имя жертвы.