Повестка и кредит. Стала известна новая уловка телефонных мошенников

«Участились звонки от злоумышленников, которые представляются работниками суда, — сказал Глебко. — Суть схемы такая: мошенники звонят людям, которые недавно обратились в суды по каким-то своим поводам и делам, и сообщают, что, якобы, назначена дата заседания по их делу. А для того, чтобы подтвердить факт уведомления, просят продиктовать им код из смс. Делать этого ни в коем случае нельзя».