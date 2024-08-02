Повара ресторанов добавили в блюда противодиарейные средства

Сотрудник отеля Guanyinshan Garden Hotel сообщил в Бюро управления рынком, что у них в ресторане подается тушеная рыбная вырезка с куриным соусом и тушеные сухожилия с куриным соусом с гентамицина сульфатом — антибиотиком от диареи. Количество было рассчитано как «одна инъекция на стол», чтобы у гостей не было расстройства желудка от просроченных продуктов, добавленных в еду.