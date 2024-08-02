Повара ресторанов добавили в блюда противодиарейные средства

Два шеф-повара из ресторана в Китае были приговорены к тюремному заключению за то, что они посыпали тысячи блюд противодиарейным препаратом. Об этом пишет Oddity Central.
Сотрудник отеля Guanyinshan Garden Hotel сообщил в Бюро управления рынком, что у них в ресторане подается тушеная рыбная вырезка с куриным соусом и тушеные сухожилия с куриным соусом с гентамицина сульфатом — антибиотиком от диареи. Количество было рассчитано как «одна инъекция на стол», чтобы у гостей не было расстройства желудка от просроченных продуктов, добавленных в еду.
Согласно данным сотрудников полиции, два повара продали по меньшей мере 1612 опасных блюд. Когда специалисты провели обыск, в заведении было обнаружено 100 коробок с препаратом, которые приобрел разнорабочий отеля по фамилии Чжан. Сообщается, что Чжан покупал не менее ста коробок за раз, не имея рецепта на лекарство.
Поваров приговорили к тюремному заключению и потребовали выплатить 160 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) за подачу «токсичных и вредных продуктов питания».
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Анна Морозова