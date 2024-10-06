Повара известных политиков рассказали об их предпочтениях в еде

По данным издания, о кулинарных предпочтениях рассказали в ходе встречи клуба Chefs de Chefs, где собираются именитые повара. Ежегодно этот клуб собирает поваров глав государств со всего мира. Организация действует с 1977 года.
По словам Криса Комерфорда, шеф-повара, который проработал в Белом доме 25 лет, Джо Байден и Камала Харрис имеют сходные предпочтения и после тяжелого рабочего дня предпочитают простые и питательные блюда. Им нравятся макароны с томатным соусом, говорит повар.
Президент Италии Серджо Матарелла, по словам его повара Фабрицио Бока, не имеет каких-то явных предпочтений, при этом в его меню есть блюда итальянской кухни. Блюд иностранной кухни, как утверждает повар, в меню итальянского президента практически нет.
Члены английский королевской семьи, как утверждает их повар Марк Фланаган, предпочитают здоровую пищу. Чаще всего они едят рыбу и овощи. При этом из соображений безопасности он не стал называть любимое блюдо короля Карла III, однако отметил, что он очень любопытен в вопросах еды и любит итальянскую кухню.
Принц Монако Альбер, по словам его повара, любит кухню Ривьеры, которая считается наполовину итальянской и наполовину французской. Самым сложным при дворе было блюдо, приготовленное к приему Нельсона Манделы, когда повар готовил икру с бальзамическим уксусом, выдержанную на протяжении 150 лет.
Как ранее сообщал ТАСС, главное правило в еде у президента России Владимира Путина — умеренность. По утрам он любит есть каши: рисовую, гречневую или пшенную, но овсянку не ест. Также в меню российского президента есть салаты из свежих овощей, творог, мед. «Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу. Из мяса люблю баранину», — цитировало агентство Путина.
В мае во время приема, который Путину устраивал глава Китая Си Цзиньпин, президент России рассказал, что среди блюд китайской кухни выделяет утку по-пекински.