Повара известных политиков рассказали об их предпочтениях в еде

Члены английский королевской семьи, как утверждает их повар Марк Фланаган, предпочитают здоровую пищу. Чаще всего они едят рыбу и овощи. При этом из соображений безопасности он не стал называть любимое блюдо короля Карла III, однако отметил, что он очень любопытен в вопросах еды и любит итальянскую кухню.