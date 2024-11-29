POV: смотри на жизнь моими глазами

В современном мире, где много контента и медиа, термин POV (точка зрения) стал важной частью разговоров о том, как мы видим и понимаем события. Это касается не только книг и фильмов, но и повседневного общения, соцсетей и видеоигр. В этом разделе мы разберем, в каких сферах используется POV и как он влияет на наше восприятие реальности.