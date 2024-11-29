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POV: смотри на жизнь моими глазами

POV, или «точка зрения», стал популярным термином в современных медиа, социальных сетях и молодежном сленге. Разбираемся, как расшифровывается эта аббревиатура и для чего ее все используют.

Владислава Журавлева
Автор ВФокусе Mail
POV на сленге молодежи
Источник: Freepik

В последнее время аббревиатуру POV можно часто увидеть в социальных сетях и на видеоплатформах, где пользователи делятся своими личными историями и переживаниями. Этот термин используется в литературе и кино, чтобы погрузить зрителя в мир персонажей. В этой статье мы рассмотрим, как и где применяется POV и что он означает.

Что такое POV: расшифровка

POV — означает «точка зрения» (от английского Point of View). Термин используют, чтобы показать свой взгляд на события или ситуацию, чтобы смотрящие такой контент поняли чувства и внутренний мир автора. Это дает возможность создать более тесный контакт со зрителями. Например, в кино и театре POV помогает добиться эффекта присутствия, когда зритель видит все глазами одного из героев. История становится более захватывающей, и нам кажется, что мы находимся внутри сюжета. Примером может послужить спектакль Нового драматического театра «От первого лица», где повествование ведется лермонтовским героем Печориным, который озвучивает свой дневник.

Девушка снимает видео для POV
Источник: Freepik

В соцсетях и на видеоплатформах POV часто используется, когда люди делятся своими личными историями и переживаниями, что позволяет зрителям лучше понять их эмоции.

Например, «POV: представь, что ты у бабушки в деревне», и далее идет видеоряд с ветхим сараем, туалетом- «скворечником», грядками с картошкой и коровой, задумчиво смотрящей в камеру.

Поэтому POV помогает нам лучше передать свои мысли, идеи и восприятие мира другим людям, а им — увидеть нас такими, какие мы есть.

Что означает POV

В современном мире, где много контента и медиа, термин POV (точка зрения) стал важной частью разговоров о том, как мы видим и понимаем события. Это касается не только книг и фильмов, но и повседневного общения, соцсетей и видеоигр. В этом разделе мы разберем, в каких сферах используется POV и как он влияет на наше восприятие реальности.

В литературе и кино

В литературе и кино POV обозначает перспективу, из которой рассказывается история. Когда это происходит от первого лица, мы лучше понимаем мысли и чувства главного героя. Это влияет на то, как читатель воспринимает сюжет и персонажей. Например, в повести А. Пушкина «Капитанская дочка» рассказ идет от лица Николая Гринева, главного героя, и именно он становится нам ближе всех остальных.

В кино POV часто используется для создания эффекта присутствия. Когда камера показывает события с точки зрения одного из героев, зритель начинает чувствовать себя частью происходящего. Это может усилить эмоциональную связь с персонажами и сделать историю более захватывающей. Ярким примером POV можно назвать сериал Заура Болотаева 2012 года «Моими глазами», снятый в жанре триллера-реалити, где все происходящее мы видим от первого лица.

В играх

В играх POV обозначает точку зрения, с которой игрок видит мир и управляет персонажем. Разные типы POV могут сильно изменить то, как мы воспринимаем игру и насколько мы в нее вовлечены. Ярким примером этого может стать известный шутер Far Cry, где все приключения на таинственном архипелаге мы видим от первого лица.

Геймер-мастер POV играет в игру
Источник: Freepik

Существует несколько основных типов POV в играх:

1. Первое лицо, когда игрок видит мир глазами своего персонажа. Это создает ощущение погружения и позволяет лучше чувствовать действия, например, при стрельбе или взаимодействии с объектами.

2. Третье лицо, когда игрок наблюдает за персонажем со стороны. Это дает более широкий обзор окружающей среды и помогает лучше ориентироваться в пространстве.

3. Изометрическая перспектива, когда игрок видит мир под углом, что позволяет контролировать несколько объектов одновременно и лучше планировать действия.

В молодежном сленге и мемах

В молодежном сленге и мемах POV используется для описания ситуации, в которой кто-то может себя узнать.

POV: ты собираешься уйти, но случается что-то крутое
Источник: Freepik

Например:

  • «POV: ты пришел на вечеринку и сразу потерялся в толпе» — это показывает, как человек может себя чувствовать в такой ситуации. При этом мы видим картинку, на которой изображена огромная толпа на стадионе.

  • «POV: ты смотришь на свои оценки в школе» — это передает чувство разочарования или стресса. На фото может быть изображен какой-нибудь медийный персонаж или герой фильма со смешным и удивленным лицом.

POV в мемах помогает показать эмоции и ситуации, которые знакомы молодежи. Это позволяет людям иронизировать над своими переживаниями и делиться впечатлениями о жизни.

Примеры использования сокращения POV в молодежном сленге и мемах

А теперь давайте посмотрим, как используют сокращение POV в сленге и мемах. Примеры покажут, почему эта аббревиатура стала так популярна и как она помогает передавать эмоции в разных ситуациях, делая их более понятными и запоминающимися.

Погружение в определенную ситуацию

С помощью POV легко представить себя на чужом месте или воспроизвести знакомую сцену из жизни. Это словно маленькая телепортация в момент, который вы могли пережить сами или только вообразить. Такие примеры цепляют своей узнаваемостью, вызывают улыбку и ощущение: «Это точно про меня!». Вот несколько ситуаций, где POV работает на все сто, превращая простые моменты в мемы и мини-истории.

Девушка пытается понять, что значит POV на сленге
Источник: Freepik

  • POV: ты первокурсник, который пытается найти свою аудиторию в первом корпусе.

  • POV: ты пришел на тусовку, а там обсуждают криптовалюты, о которых ты ничего не знаешь.

  • POV: ты слышишь, как родители говорят «нам надо поговорить».

  • POV: твоя учительница математики заметила, что ты списываешь с телефона.

  • POV: ты включил режим громкости на телефоне, когда заходишь на сайт с рецептами.

Юмор и ирония

POV — это идеальный способ добавить щепотку юмора в повседневные ситуации. Он помогает взглянуть на мир под необычным углом и обыграть даже самые банальные моменты с иронией. Иногда достаточно одного предложения, чтобы рассмешить или заставить вспомнить что-то знакомое.

  • POV: ты понял шутку через пять минут после того, как все перестали смеяться.

  • POV: ты сказал «спасибо» кассиру, который пожелал хорошего дня, но он молчал.

  • POV: ты написал «ок» в ответ на голосовое сообщение на две минуты.

  • POV: ты случайно посмотрел в глаза человеку, который предлагает оформить кредит.

  • POV: ты позвал кота поесть, но в миске пусто, и он смотрит на тебя с осуждением.

Семейные отношения

POV позволяет с юмором и по-честному взглянуть на моменты из жизни, связанные с романтикой, дружбой или семейными отношениями. Формат идеально подходит, чтобы показать смешные недоразумения, милые моменты или слегка драматические эпизоды, которые каждый переживал хотя бы раз.

POV: ты придумал, что ответить в ссоре, но прошло уже 2 часа
Источник: Freepik.com

  • POV: ты сказал, что тебе все равно, где поесть, а потом три раза отверг предложения партнера.

  • POV: ты наконец придумал, что ответить в ссоре, но только спустя два часа после ее окончания.

  • POV: ты пишешь «я в порядке», но в этот момент пролистываешь мемы о разбитом сердце.

  • POV: твой друг сказал «расслабься», и ты теперь думаешь, что выглядишь слишком напряженным.

  • POV: ты случайно забыл важную дату, а теперь пытаешься компенсировать это роскошным ужином.

Ситуации с животными

Не отрицайте, что не хотели бы побывать в шкуре своего любимого животного. POV как раз таки позволяет взглянуть на мир глазами наших пушистых друзей или показать смешные моменты взаимодействия с ними.

POV: твоя собака смотрит, как ты ешь
Источник: Freepik

  • POV: ты ешь что-то вкусное, и твоя собака смотрит на тебя так, будто голодала неделю.

  • POV: ты пытаешься поработать, а кот ложится прямо на клавиатуру.

  • POV: ты открыл пакет с чипсами, и твой попугай уже тут как тут.

  • POV: ты сказал своему псу «гулять», а он уже стоит с поводком у двери.

  • POV: ты спрятал игрушку от кота, но через минуту он нашел ее лучше, чем детектив.

Мемы про бытовую жизнь

Каждый сталкивался с мелкими житейскими абсурдами, которые хочется обсмеять. POV помогает обыграть такие моменты так, что они становятся мгновенно узнаваемыми и невероятно смешными.

  • POV: ты пришел в ИКЕА за свечами, а теперь едешь домой с полным багажником мебели.

  • POV: ты купил органайзер, чтобы навести порядок, но он сам превратился в еще один склад вещей.

  • POV: ты решил почистить одну полку в шкафу и через три часа оказался в куче вещей из всей квартиры.

  • POV: ты посмотрел на банковский баланс и начал искать рецепты из картошки.

  • POV: ты включил стиральную машину, а потом понял, что забыл положить туда белье.

Что значит фраза «не пов, а рил»

Фраза «не пов, а рил» (not POV, but real) — это выражение, которое стало популярным в молодежном сленге и в социальных сетях. Она используется, чтобы показать, что ситуация, о которой говорят, не вымышленная, а действительно произошла. Слово POV означает «точка зрения», а «рил» — от английского real, что значит «реальный».

Женщина рассказывает историю - не пов, а рил
Источник: Freepik

Когда кто-то говорит «не пов, а рил», это обычно подразумевает, что он делится своим личным опытом или реальной историей, которая может быть забавной, удивительной или даже грустной. Это выражение помогает подчеркнуть, что рассказ — не выдумка или шутка, а отражает настоящие события и эмоции.

Например, кто-то делится историей о том, что не успел подготовиться к экзаменам:

«Когда ты приходишь на экзамен и понимаешь, что не подготовился, — это не пов, а рил!».

Или: «Когда ты пытаешься сделать селфи, но у тебя вечно не получается, — это не пов, а рил!».

Фраза «не пов, а рил» показывает, что рассказчик говорит о чем-то реально важном, добавляя живости и личного отношения.