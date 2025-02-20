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Потушить мерцание. Профессор Созыкин: как самому снять приступ аритмии

Как самостоятельно снять приступ мерцательной аритмии?

Источник: Аргументы и факты

Симптомы мерцательной аритмии — замирания и перебои в работе сердца, которые сопровождаются головокружением, ощущением удушья и страхом смерти — обычно пугают человека. Особенно, если это происходит впервые и в условиях, когда медицинскую помощь приходится ждать (в походе, на даче и т. д.). Какие приемы помогут снять симптомы и облегчить состояние?

Aif.ru рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Созыкин.

При приступе мерцательной аритмии важно сохранять спокойствие. В первую очередь, нужно вызвать скорую. Если такой возможности нет — нужно добиться урежения сердечного ритма. Это можно сделать с помощью активации вагуса (блуждающего нерва), что вызывает брадикардию (замедление сердечного ритма). Есть несколько способов:

  • Легко давить на глазные яблоки пальцами в течение 30−40 сек.
  • Кашлять или тужиться.
  • Коснуться пальцами корня языка, вызывая ощущение рвоты.
  • Массировать сонные артерии (метод подходит только для молодых людей, у которых нет атеросклероза сонных артерий).

Очень важно, чтобы после приступа человек все же дошел до врача.

Мерцательная аритмия опасна, в первую очередь, тем, что из-за хаотично работающих предсердий в них образуются кровяные сгустки (тромбы), которые могут оторваться и вызвать инфаркт (если фрагмент тромба попадет в коронарную артерию) или инсульт (если будет поражена сонная артерия).

Есть показательная общемировая статистика. При отсутствии лечения 15% пациентов с мерцательной аритмией переносят инсульт в течение года, 80% — в течение пяти лет.