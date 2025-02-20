Потушить мерцание. Профессор Созыкин: как самому снять приступ аритмии

Симптомы мерцательной аритмии — замирания и перебои в работе сердца, которые сопровождаются головокружением, ощущением удушья и страхом смерти — обычно пугают человека. Особенно, если это происходит впервые и в условиях, когда медицинскую помощь приходится ждать (в походе, на даче и т. д. ). Какие приемы помогут снять симптомы и облегчить состояние?