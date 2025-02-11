«Потому что»: нужна запятая или нет

— С союзом потому что все, на самом деле, довольно просто. Запятая в большинстве случаев ставится перед «потому», но возможен и вариант, где она разделяет составной союз и занимает место перед «что», — объясняет Вероника Рязанова, корректор журнала «Антенна-Телесемь», и приводит три случая, когда это может быть: