«Потому что»: нужна запятая или нет

В первую очередь нужно правильно выбрать место для постановки запятой: перед союзом или между словами. Понимание этих мелочей поможет человеку оформить текст грамотно и точно передать желаемый смысл. Также знание постановки запятой в союзе потому что поможет не бояться строить сложные предложения и использовать другие вводные слова и конструкции.
Какую роль в предложении играет «потому что»
Союз потому что помогает выстроить причинно-следственную связь между частями фразы. Предложения с ним априори сложноподчиненные, так как соединяют две половины, где одна — это следствие, а вторая — причина.
Кроме потому что на письме используются следующие синонимы: «оттого, что»; «потому как»; «вследствие того, что»; «затем, что»; «с тем чтобы»; «для того чтобы» и др. Подобные конструкции представляют собой современные версии союзов старорусского языка.
Когда союз «потому что» выделяется запятой
В сложном предложении запятая ставится впереди союза потому что. Так на письме отделяется главная и зависимая часть предложения, как правило, следствие от причины (1).
Примеры:
- Тот год выдался холодным, потому что уже в начале сентября выпал снег.
- Папа купил мне игрушку, потому что я хорошо себя вел.
- Мы каждую неделю возим свежие фрукты, потому что их хорошо покупают.
Когда между «потому» и «что» ставится запятая
Потому что может быть как сложным союзом, так и сочетанием указательного слова и союза, где «потому» располагается в составе главного предложения, а «что» соединяет основную и второстепенную его части (2).
Отсюда возникает несколько ситуаций:
1. Ставится логическое ударение. Обычно оно слышно в разговорной речи, но если говорить про язык, то такой случай вполне может встретиться на диктанте.
Пример: Вася балуется потому, что мама все ему позволяет.
2. Когда частица не стоит перед «потому что».
Пример: Он не мог сдвинуться с места не потому, что его одолевал страх. Что-то иррациональное мешало ему сделать хоть шаг.
3. Когда перед «потому» стоят слова «все-таки», «именно», «только» и др.
Пример: Он не пришел в школу только потому, что не захотел.
4. В случае, если перед «потому» стоят вводные конструкции: «думаю», «может быть», «возможно», «наверное» и др.
Пример: От ботинок дурно пахло, наверное, потому, что я не высушил их после прогулки.
5. Когда в предложении речь идет о нескольких причинах.
Пример: Лучше выращивать свои овощи и потому, что они всегда свежие, и потому, что ты знаешь, какой вкус у них будет.
Примеры предложений с союзом «потому что»
Кроме правил, есть одна хитрость, чтобы понять, является ли «потому что» союзом. Достаточно перенести «потому» в начало предложения. Если исказится основной посыл, то это нерасчленимый союз, если нет, то в предложение затесались союз и указательное слово. Предлагаем несколько примеров правильного написания слова «потому что», используя разные правила.
1. Максим задержался в школе после занятий не потому, что плохо учится, а потому, что ему нравится элективный курс резьбы по дереву.
2. Я думаю, мы не поехали в детский лагерь лишь потому, что у родителей не хватило денег.
3. Приходя домой после школы, Надя долго не выходит из комнаты, наверное, потому, что увлеченно рисует.
4. Скоро занятия в школе закончатся, потому что наступит лето.
5. Мы иногда склонны думать о людях плохо, потому что встречаем по одежке.
6. Нам не привезли нужные продукты лишь потому, что я перепутал списки.
7. Наш сын всегда был отзывчивым потому, что мы его хорошо воспитали.
8. Нужно менять шины каждые полгода и потому, что это вопрос личной безопасности, и потому, что уменьшается шанс ДТП, в котором могут пострадать другие водители и пешеходы.
9. Я считаю, что могу немного отдохнуть как минимум потому, что сделал больше половины запланированных дел.
10. Все было выполнено идеально, потому что над этим работали настоящие мастера.
Почему постановка запятых при союзе «потому что» вызывает затруднения
— С союзом потому что все, на самом деле, довольно просто. Запятая в большинстве случаев ставится перед «потому», но возможен и вариант, где она разделяет составной союз и занимает место перед «что», — объясняет Вероника Рязанова, корректор журнала «Антенна-Телесемь», и приводит три случая, когда это может быть:
1. Если перед союзом есть отрицательная частица не.
2. Если перед «потому» стоят вводные слова, наречия и другие частицы.
3. Когда «потому» включается в ряд параллельных конструкций или является одним из однородных членов.
— Кроме того, запятая может перекочевать перед «что», если автор текста хочет подчеркнуть, что на первую часть союза падает логическое ударение, — уточняет эксперт. — Затруднения возникают, как правило, именно в моменте, когда запятая стоит посередине, а человек не знает вышеперечисленных нюансов. Запоминать их можно как через разговорную речь, мысленно проверяя запятую, так и через письменную.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Несмотря на всю простоту, — подумаешь, поставить запятую, — пунктуация вещь тонкая и сложная. Даже такой знаменитый писатель, как В. Астафьев, все время перебарщивал со знаками препинания, но честно старался бороться с профессиональной слабостью. Предлагаем встать на сторону творца в этом противостоянии и разобрать еще три слова, в которых часто ошибаются с постановкой запятых.
1. «В целом». Выделяется запятыми в любой части предложения, когда выступает в качестве вводного слова. Имеет значение пояснения, подведения итогов.
Когда выражение употребляется как наречие или прилагательное, то подразумевает общую картину, в которой есть нюанс (в целом выглядит неплохо, но) или уникальность (в целом мире лучше не найти) — в этом случае запятая не нужна.
Примеры:
«В целом» как вводное слово: «В целом, у него был кулинарный талант, хоть он часто делал ошибки».
«В целом» как прилагательное или наречие: «В целом городе не нашлось человека, кто бы обратил внимание на пропавшего недавно ребенка».
Следует отметить, что в этом вопросе не все ученые единодушны: специалисты портала «Грамота.ру» вслед за авторами словаря-справочника «Сложные случаи русской пунктуации» В. Пахомовым, В. Свинцовым и И. Филатовой не рассматривают слово «в целом» в качестве вводного, поэтому его обособление, с их точки зрения, не требуется.
2. «Не более (менее) чем». Если в предложении нет сравнения, не нужно отделять запятой «чем» от «не более» — они являются единой фразой. Если же сопоставление в тексте есть, то смело ставим запятую перед «чем».
Пример без запятой:
«Хотя ему было в ту пору около сорока, он выглядел не более чем лет на тридцать» (Жорж Санд «Прекрасные господа из Буа-Доре»).
Пример с запятой:
«Наши предки отличались от нас, конечно, не более, чем еврей отличается от христианина» (Вальтер Скотт «Айвенго»).
3. «Однако»: может быть союзом, междометием или вводным словом. В первом случае оно равносильно противительному союзу но. По правилам русского языка перед но всегда ставится запятая. В двух других случаях «однако» выделяется запятыми с обеих сторон или восклицательным знаком, если это междометие.
«Однако» как вводное слово: «Я, однако, долго изучал этот вопрос».
«Однако» как междометие: «Однако! Ну ты даешь!».
«Однако» как противительный союз: «Мы пришли вовремя, однако наши места уже кто-то занял».
Если слово «однако» стоит в начале предложения, то в большинстве случаев запятая не ставится.
Пример: «Однако он был уже далеко не молод».
Список источников
1. Лопатин В. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 2006.
2. Пахомов В., Свинцов В., Филатов И. Трудные случаи русской пунктуации. Словарь-справочник. 2012.
Эксперт: Вероника Рязанова, корректор журнала «Антенна-Телесемь»