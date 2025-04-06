Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Гражданство предоставлено президентом России Владимиром Путиным в январе прошлого года.

Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.

«Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств», — обозначено в регистрационных документах.

В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.