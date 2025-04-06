Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге

В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.