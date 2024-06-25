Потерявшийся турист 10 дней бродил по горам Калифорнии и питался ягодами

Когда мы отправляемся на долгую прогулку в лес, мы меньше всего ожидаем, что придется провести на лоне природы неделю, не имея даже необходимого минимума для выживания. Особенно если дело происходит в Калифорнии, где, казалось бы, с присутствием цивилизации нет проблем. В отличие, скажем, от Дарьенского пробела, по тропам которого бредут в сторону лучшей жизни мигранты из Латинской Америки, которым, в общем, уже нечего терять.