Потерявшийся турист 10 дней бродил по горам Калифорнии и питался ягодами

Когда мы отправляемся на долгую прогулку в лес, мы меньше всего ожидаем, что придется провести на лоне природы неделю, не имея даже необходимого минимума для выживания. Особенно если дело происходит в Калифорнии, где, казалось бы, с присутствием цивилизации нет проблем. В отличие, скажем, от Дарьенского пробела, по тропам которого бредут в сторону лучшей жизни мигранты из Латинской Америки, которым, в общем, уже нечего терять.
Вот и 34-летний Лукас вовсе не планировал становиться выживальщиком. Он даже не надел рубашку и отправился гулять по горам и лесам Калифорнии. 11 июня Лукас вышел из дома в Боулдер-Крик, небольшого городка в горах Санта-Крус неподалеку от Сан-Франциско. На себе — только походные ботинки, брюки и шляпа, в карманах — складные ножницы и фонарик.
В пути Лукас планировал провести часа три, но задержался на целых десять дней. Родные обнаружили его отсутствие только через шесть дней, когда Лукас не появился на ужине по случаю Дня отца.
Первые несколько дней Лукас питался лесными ягодами, спал прямо на мокрой листве и особенно не паниковал. Турист поставил себе цель как минимум выпивать по галлону воды (американский галлон составляет около 3,8 литра) каждый день, чтобы не умереть от обезвоживания. Спустившись к очередной реке, он использовал в качестве сосуда собственный ботинок.
Осознание того, что он «влип по уши», пришло позже, когда голод заявил о себе окончательно, и ягод для его утоления явно не хватало. Начиная с пятого дня Лукас не мог думать ни о чем другом, кроме огромной порции буррито и такос.
Конечно, потерявшийся американец не забывал звать на помощь, но голос быстро сел, и никаких результатов его крики не дали. Спасатели, в свою очередь, рассказали, что отдельные туристы говорили о доносившихся с разных сторон криках, но эти звуки так и не стали полезной наводкой для поисковиков.
Проблем Лукасу прибавили недавние лесные пожары в Калифорнии — пламя уничтожило немногие ориентиры, по которым заплутавшие путники могли бы выйти к населенным пунктам. Но в конце концов Лукас увидел следы ботинок и собачьих лап на земле и понял — его ищут, и спасатели совсем рядом. Совсем скоро произошло воссоединение с семьей.
«Я совершил достаточно пеших переходов, вероятно, на весь оставшийся год», — признался американец местным репортерам.
Пожалуй, Лукаса можно считать редким везунчиком — он не получил ни единой травмы, хотя и признался, что испытывает боль в теле.