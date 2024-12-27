Потерявшийся кот в Британии вернулся домой спустя семь лет

После семи лет отсутствия в британскую семью вернулся домашний питомец — рыжий кот по кличке Бутс. О предрождественском чуде сообщает Metro.
Как пишет издание, в 2017 году пушистый ушел из дома своей хозяйки Мэри-Энн Ллойд в Бирмингеме, после этого семья переехала на новое место жительства, и все уже решили, что никогда не увидят любимца.
Но Бутс все же был найден и идентифицирован по микрочипу.
Как оказалось, кот все это время жил неподалеку от своего прежнего дома, и за ним присматривали местные жители.
Мэри-Энн Ллойд в соцсетях отметила, что в семье очень счастливы, и что в чудо возвращения Бутса было трудно поверить.
«Мы просто не могли поверить, что это он… Вернулся спустя семь лет», — поделилась радостью женщина.
Как ранее сообщили в МЧС Москвы, коту-пожарному Толику из столичной 89-й пожарной части присвоили первое специальное звание, он стал прапорщиком внутренней службы.