Потерявшийся китайский турист 10 дней ел зубную пасту

Сун потерял связь с семьей через два дня после начала похода, так как у него разрядился телефон. Парень рассказал, что он шел вниз по течению и несколько раз упал, из-за чего получил перелом руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, он спрятался за большим камнем и соорудил импровизированную постель из сухой соломы и листьев.