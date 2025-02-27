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Потерявшийся китайский турист 10 дней ел зубную пасту

Он потерялся в холодных горах на северо-западе Китая.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: SCMP

Сун Лян, 18-летней китаец, был спасен после десятидневного пребывания в горах Циньлин на северо-западе Китая. Об этом пишет South China Morning Post.

Сун потерял связь с семьей через два дня после начала похода, так как у него разрядился телефон. Парень рассказал, что он шел вниз по течению и несколько раз упал, из-за чего получил перелом руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, он спрятался за большим камнем и соорудил импровизированную постель из сухой соломы и листьев.

В тяжелый период, когда еда и вода закончились, Сун выживал на талом снеге, воде из реки и зубной пасте.

Местная поисково-спасательная группа отправилась искать Суна в горы по просьбе обеспокоенной семьи. Разводя костер, парень привлек внимание спасателей.

Тропа Ао-Тай длиной 170 километров, по которой шел Сун, соединяет горы Ао и Тайбай и считается одной из пяти самых сложных туристических троп в Китае из-за непредсказуемой погоды. За последние 20 лет там без вести пропали более 50 туристов. Парень считается первым спасенным человеком в этом районе.

Сун призвал всех альпинистов, желающих покорить тропу Ао-Тай, не делать этого, так как «жизнь человека бесценна».

Ранее в Индии спасли двух альпинисток, которые три дня выживали без еды и воды на уступе шириной 25 сантиметров.