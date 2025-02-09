Потерявшиеся в горах женщины зарылись в снег и ждали помощи 12 часов

Американские туристки отправились в горный поход, но из-за непогоды потерялись и были вынуждены, зарывшись в снег, ждать помощи около 12 часов, — пишет CBS News.
Сообщается, что Кэтрин МакКи вместе с напарницей отправились в поход в 7:30 утра. И хотя женщины следовали по маршруту, из-за усиливающихся ветра и снега быстро заблудились. Со временем туристки начали проваливаться в снег по грудь и уже не могли выбраться самостоятельно.
Все началось, как и в любом другом походе, мы вышли на тропу к 7:30. Нашей целью в тот день было покорение гор Монро и Джефферсон (Нью-Гэмпшир, США). День обещал быть непростым.
Постепенно женщины перестали чувствовать пальцы рук. МакКи поделилась, что не могла даже самостоятельно открыть сумку на молнии, поэтому решила позвонить спасателям. Специалисты посоветовали женщинам зарыться в снег, чтобы сохранить тепло, и дожидаться помощи.
Известно, что участникам поисково-спасательной операции потребовалось около 12 часов, чтобы вызволить женщин и доставить их в безопасное место.
Любителям экстремальных восхождений советуем не только набраться опыта, но и хорошенько поднакопить. Ранее рассказывали, что в Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.