Потерявшиеся в горах женщины зарылись в снег и ждали помощи 12 часов

Сообщается, что Кэтрин МакКи вместе с напарницей отправились в поход в 7:30 утра. И хотя женщины следовали по маршруту, из-за усиливающихся ветра и снега быстро заблудились. Со временем туристки начали проваливаться в снег по грудь и уже не могли выбраться самостоятельно.