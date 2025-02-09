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Потерявшиеся в горах женщины зарылись в снег и ждали помощи 12 часов

Когда туристки решили связаться со спасателями, они уже не чувствовали пальцы рук.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Американские туристки отправились в горный поход, но из-за непогоды потерялись и были вынуждены, зарывшись в снег, ждать помощи около 12 часов, — пишет CBS News.

Сообщается, что Кэтрин МакКи вместе с напарницей отправились в поход в 7:30 утра. И хотя женщины следовали по маршруту, из-за усиливающихся ветра и снега быстро заблудились. Со временем туристки начали проваливаться в снег по грудь и уже не могли выбраться самостоятельно.

Все началось, как и в любом другом походе, мы вышли на тропу к 7:30. Нашей целью в тот день было покорение гор Монро и Джефферсон (Нью-Гэмпшир, США). День обещал быть непростым.

Кэтрин МакКи
отправилась в горный поход

Постепенно женщины перестали чувствовать пальцы рук. МакКи поделилась, что не могла даже самостоятельно открыть сумку на молнии, поэтому решила позвонить спасателям. Специалисты посоветовали женщинам зарыться в снег, чтобы сохранить тепло, и дожидаться помощи.

Известно, что участникам поисково-спасательной операции потребовалось около 12 часов, чтобы вызволить женщин и доставить их в безопасное место.

Любителям экстремальных восхождений советуем не только набраться опыта, но и хорошенько поднакопить. Ранее рассказывали, что в Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.