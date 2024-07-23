Потерять объем. Врач рассказала, куда испаряется жир при похудении

В избытке веса обычно обвиняют накопившейся в теле жир. И когда люди начинают худеть, они борются именно с ним. Но как именно он покидает тело, знают не все.
Куда же «испаряется» жир в процессе похудения, aif.ru рассказала врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина.
Жир в организме находится в жировых клетках (адипоцитах), количество которых в течение всей жизни не меняется. При недополучении достаточного количества энергии из пищи организм начинает использовать запасы жира. Соответственно, размер жировой клетки увеличивается, когда человек прибавляет в весе, и уменьшается в обратном случае.
При снижении веса из жировой клетки выделяются жирные кислоты, вследствие чего в нашем теле происходит процесс их окисления («расщепления», «сжигания»).
В итоге образуются углекислый газ и вода, которые выводятся из организма, соответственно, через легкие и почки.
Распределение и потеря жира зависят от множества факторов, включая генетику, пол, возраст и уровень физической активности. Обычно мужчины теряют жир сначала в области живота, тогда как женщины — в области бедер и ягодиц (впрочем, многое зависит от особенностей организма).
Жировые клетки не исчезают полностью; они просто уменьшаются в размере, и когда организм использует жир для энергии, клетки становятся меньше, но не исчезают. Это одна из причин, почему люди могут снова набрать вес после похудения — жировые клетки остаются и могут снова увеличиться при избытке калорий.
Когда человек худеет правильно, с включением физической активности и сбалансированного питания, потеря жира может сопровождаться увеличением мышечной массы. Это происходит потому, что физическая активность стимулирует рост мышечных волокон.
В результате тело становится более подтянутым и тонусным. Однако важно отметить, что мышечная ткань и жировая ткань — разные типы тканей, и одна не может напрямую превратиться в другую. Мышцы могут расти за счет белков и аминокислот, поступающих с пищей, а жир просто используется как источник энергии.