Потерять объем. Врач рассказала, куда испаряется жир при похудении

Жировые клетки не исчезают полностью; они просто уменьшаются в размере, и когда организм использует жир для энергии, клетки становятся меньше, но не исчезают. Это одна из причин, почему люди могут снова набрать вес после похудения — жировые клетки остаются и могут снова увеличиться при избытке калорий.