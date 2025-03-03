Потерянное 44 года назад кольцо нашли в чужом саду. Как оно там оказалось

Житель штата Миссури (США) Нил Лэнсдаун заметил в своем саду чужое старое кольцо. Мужчина заявляет, что не хотел получить вознаграждение, но ему было интересно найти хозяина украшения и узнать, как вещь незнакомца оказалась на его земле, пишет WOWT.
Выяснилось, что кольцо принадлежало некоему Кери Крокеру, сейчас проживающему во Флориде. В 1978 году он окончил школу в городе Омаха (штат Небраска) и по этому случаю получил памятный аксессуар. Кольцо он в последний раз надевал где-то в 1981 году.
«Понятия не имею, как оно могло пропасть. Либо я его потерял, либо куда-то не туда положил, а может, его кто-то украл — я не знаю. Но я точно уверен, что не обронил его в этом саду, так как я никогда не был в тех краях», — признается Кери Крокер.
Тем не менее у него есть одна вероятная версия. Родственникам Крокера принадлежит цветочный магазин в Омахе, где он время от времени подрабатывал. Если мужчина потерял кольцо там, то теоретически, оно могло попасть в почву с растениями для посадки и в итоге вместе с этой землей оказаться в саду Лэнсдауна.
Ранее сообщалось о том, что Николь Макклейн из Флориды нашла капсулу с прахом неизвестного человека, когда сортировала пожертвования в благотворительном магазине. Оказалось, что прах принадлежал Майку Джонсону, умершему в 2020 году от рака прямой кишки. На момент смерти ему было 54 года. Макклейн решила отыскать его родных и вернуть им останки. Об удивительной истории рассказали в местных новостях, так о находке узнали родные умершего мужчины. Его прах передали семье в День благодарения.
«Он всегда мечтал стать знаменитостью, теперь у него есть свои 15 минут славы», — рассказывает дочь Джонсона Адриана. По ее словам, при жизни мужчина был большим шутником.