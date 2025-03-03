Потерянное 44 года назад кольцо нашли в чужом саду. Как оно там оказалось

«Понятия не имею, как оно могло пропасть. Либо я его потерял, либо куда-то не туда положил, а может, его кто-то украл — я не знаю. Но я точно уверен, что не обронил его в этом саду, так как я никогда не был в тех краях», — признается Кери Крокер.