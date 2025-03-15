Потеря интереса к жизни: как соцсети становятся причиной проблем с психикой

— Как правило, об этом рассказывают их близкие. Эта трансформация происходит постепенно и сначала даже не вызывает ни у кого особых опасений. Психиатры сталкиваются, как правило, уже с какими-то конкретными расстройствами психики, серьезными расстройствами, заболеваниями, болезнями. И это является одним из клинических симптомов, который мы с вами обсуждаем в рамках общего психического расстройства или заболевания, — обратил внимание собеседник «ВМ».