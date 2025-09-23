Юрист: когда имущество Агаларовых по делу о теракте в «Крокусе» будет арестовано

Адвокаты потерпевших в деле о теракте в «Крокусе» обратились в Следственный комитет. У силовиков просят совершить арест активов семьи Агаларовых, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию за трагедию.
«Провести арест данного имущества для возмещения причиненного ущерба потерпевшим возможно, так как вина собственников данного центра доказана. На сегодняшний день в рамках уголовного дела может быть подан гражданский иск и может быть арестовано имущество данных лиц. При рассмотрении уголовного дела может быть определен данный ущерб, то есть компенсация потерпевшим. Компенсация и арест данного имущества возможны также и в рамках гражданского дела. Вина данных лиц доказана в рамках уголовного дела — не работающие пожарная сигнализация и запасные выходы. А если вина доказана, и потерпевшие получили моральные, нравственные и физические страдания, то возместить данный ущерб должны виновные. Здесь это возможно и проблем не будет. Главное, чтобы данное имущество и активы виновные не смогли вывести за рубеж, либо продать третьим лицам путем совершения мнимых сделок», — рассказал ВФокусе Mail юрист Андрей Бендер.
Он также отметил, что потерпевшие могут написать ходатайство об аресте имущества, либо эта инициатива уже будет сама следователя в рамках уголовного дела об аресте имущества для последующей компенсации морального вреда и причиненного ущерба. То есть существуют два варианта, как и когда это произойдет.
Напомним, об обращении в Следственный комитет с просьбой арестовать имущество семьи Агаларовых защита рассказала РБК. По их словам, ходатайство касается активов владельцев АО «Крокус», Crocus Group, ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Все компании были причастны к произошедшему: ответственными за систему пожаротушения, а также за открытие эвакуационных выходов была компания АО «Крокус», организацией мероприятий занимались Crocus Group, а охрану осуществлял ЧОП «Крокус профи».
Такие меры, по мнению адвоката Трунова, позволят пострадавшим получить компенсацию за произошедшую трагедию, так как владельцы активно занимаются продажей активов и выводом средств за рубеж.
«Просим истребовать сведения из единого реестра ЕГРП о том, что еще осталось, — они активно распродают и деньги выводят за рубеж. Это ходатайство в рамках расследуемого уголовного дела, одно уголовное дело по теракту и по террористам в суде, второе в СК», — заявил Трунов.
Напомним, что материалы второго уголовного дела указывают на то, что система пожаротушения не сработала, из-за чего огонь своевременно потушен не был. Также распространению возгорания способствовали пожароопасные материалы, которые были использованы при отделке помещений. В результате трагедии погибли 149 человек.