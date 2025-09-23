Юрист: когда имущество Агаларовых по делу о теракте в «Крокусе» будет арестовано

«Провести арест данного имущества для возмещения причиненного ущерба потерпевшим возможно, так как вина собственников данного центра доказана. На сегодняшний день в рамках уголовного дела может быть подан гражданский иск и может быть арестовано имущество данных лиц. При рассмотрении уголовного дела может быть определен данный ущерб, то есть компенсация потерпевшим. Компенсация и арест данного имущества возможны также и в рамках гражданского дела. Вина данных лиц доказана в рамках уголовного дела — не работающие пожарная сигнализация и запасные выходы. А если вина доказана, и потерпевшие получили моральные, нравственные и физические страдания, то возместить данный ущерб должны виновные. Здесь это возможно и проблем не будет. Главное, чтобы данное имущество и активы виновные не смогли вывести за рубеж, либо продать третьим лицам путем совершения мнимых сделок», — рассказал ВФокусе Mail юрист Андрей Бендер.