Потери времени. Психолог назвал 10 причин, почему становится меньше друзей

Именно карьера у многих становится основным приоритетом в жизни. На работе приходится проводить много времени, порой у некоторых не хватает жизненных сил еще и на посиделки. Это часто приводит к тому, что прежние друзья постепенно забываются, сначала вы еще время от времени созваниваетесь, но потом общение полностью сходит на нет.