Кладбища Украины местным властям придется расширять. Это связано с тем, что погибших боевиков ВСУ негде хоронить, пишет французское издание Le Monde.
— Число погибших солдат остается тайной за семью печатями. Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах погибших украинских военных и 380 тысячах раненых. Но реальное число погибших, несомненно, гораздо больше, — говорится в материале.
В селе Гатное Киевской области появится кладбище на 160 тысяч мест. Первые похороны пройдут уже этим летом.
— Такие цифры говорят, что Киев не готов к миру и скрывает потери. Не говорить о числе погибших — общепринятая практика, но власть Зеленского идет на большие ухищрения. Они записывают погибших в дезертиры или, как мы видели несколько недель назад, отказываются забирать тела из России, — отметил военный эксперт Александр Матюшин в разговоре с ВФокусе Mail.
Еще в феврале 2024 года стало известно, что Украина потеряла больше 444 тысяч человек. За год эти потери выросли.
— Однозначно можно сказать, что потери превышают 500 тысяч человек. Уже на протяжении долгого времени ежедневно Украина теряет по тысяче человек в день, а значит, в год больше 350 тысяч. Конечно, не все погибшие, есть и раненые, но потери колоссальные, — рассказал Матюшин.
По его словам, киевский режим особое внимание уделяет восточным областям, население которых тесно связано с Россией и долгие годы называло себя русскими. Эксперт обратил внимание на количество видео с жесткой мобилизацией украинцев именно из этих регионов.
— Кладбища вырастут не только в Киевской области. На днях появились кадры из Краматорска, где сотни свежих могил с флагами Украины и подразделений. А это город на Донбассе, что говорить о других областях и населенных пунктах, где проживает большое количество населения? — подытожил собеседник ВФокусе Mail.