«Потери колоссальные»: где растут кладбища на Украине

— Однозначно можно сказать, что потери превышают 500 тысяч человек. Уже на протяжении долгого времени ежедневно Украина теряет по тысяче человек в день, а значит, в год больше 350 тысяч. Конечно, не все погибшие, есть и раненые, но потери колоссальные, — рассказал Матюшин.