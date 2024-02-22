Потепление заставляет гренландских китов менять свои маршруты

В последний год время зимней миграции сместилось на 45 дней по сравнению с 2008 годом. Летом они также проводили больше времени в Чукотском море, а некоторые особи и вовсе отказались от миграции обратно в Берингово море. Исследование предполагает, что некоторые из этих изменений, скорее всего, связаны с увеличением доступности пищи в Чукотском море в результате потепления вод и сокращения морского льда. Но чтобы знать наверняка, ученым придется провести дополнительные исследования.