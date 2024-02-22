Потепление заставляет гренландских китов менять свои маршруты

Популяция гренландских китов, которая ежегодно мигрирует между Беринговым морем и морем Бофорта, является примером успешного сохранения вида. На текущий момент количество особей приближается, если не превышает, к цифрам докоммерческого китобойного промысла. Однако изменение климата меняет места нагула и модели миграции китов, потенциально заставляя их проводить больше времени на пути приближающихся кораблей.
К такому выводу пришли сотрудники Института морских млекопитающих Университета штата Орегон, опубликовавшие соответствующие исследование в журнале Geophysical Research Letters. Авторы работы использовали более чем десятилетние акустические данные для мониторинга перемещений гренландских китов между местами их обычной зимовки в Беринговом море, летнего нагула в Чукотском море и море Бофорта.
Согласно результатам мета-анализа, киты покинули летние места нагула в 2022 году примерно на шесть недель позже, чем в 2008-м. Некоторые из них также проводят зиму дальше на севере, в Чукотское море, где, в частности, развито коммерческое движение. Это означает, что животные могут дольше задерживаться на морских путях, которые становятся все более загруженными по мере сокращения морского льда.
Традиционные знания, которыми обладают коренные жители Арктики, позволяют предположить, что в последние годы модели миграции китов меняются, что подтверждается информацией со спутников. Поскольку температура воды нагревается, а площадь морского льда сокращается, вся арктическая экологическая сеть вынуждена меняться.
Ученые задавались вопросом, является ли изменение климата причиной изменения в моделях миграции гренландских китов, но им нужно было больше информации в контексте значимого промежутка времени. Авторы работы отслеживали перемещения гренландских китов через Берингов пролив, используя данные гидрофонов. Наблюдения за животными в западной части моря Бофорта и на Чукотском плато длилось с 2009-го по 2022-й.
В последний год время зимней миграции сместилось на 45 дней по сравнению с 2008 годом. Летом они также проводили больше времени в Чукотском море, а некоторые особи и вовсе отказались от миграции обратно в Берингово море. Исследование предполагает, что некоторые из этих изменений, скорее всего, связаны с увеличением доступности пищи в Чукотском море в результате потепления вод и сокращения морского льда. Но чтобы знать наверняка, ученым придется провести дополнительные исследования.
«Мы увидели изменения в структуре миграции всего за девять лет, — отмечают авторы. — Для вида, который может дожить до 200 лет, это довольно серьезно. Результаты показывают, что на данный момент киты могут адаптироваться к меняющейся среде обитания. Но, возможно, наступит момент, когда они больше не смогут адаптироваться».
Особенности жизни самих китов интересуют биологов по всему миру. Так недавно ученые из Дании выяснили, как млекопитающим удается петь под водой.
Олеся Маевская