Поступление в вуз после колледжа в 2025 году: экзамены, сроки и документы

По желанию. Учебные заведения не могут требовать от выпускников колледжей обязательной сдачи ЕГЭ. Отталкиваться нужно от того, во сколько вузов вы подаете документы. Законодательно на ваш выбор — пять институтов или университетов. Если вы выбираете вступительные экзамены, то вам придется сдать от 5 до 15 экзаменов в зависимости от специальности. Как правило, вступительные испытания проводят за пару дней; получается, в день вы должны будете сдавать по три экзамена, возможно, в разных городах.