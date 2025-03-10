Поступление в вуз после колледжа в 2025 году: экзамены, сроки и документы

В статье расскажем о том, как организовать поступление в вуз после колледжа в 2025 году: какие экзамены потребуется сдать, в какие сроки нужно уложиться и какие документы подготовить. Вы узнаете, сохранится ли возможность поступления без ЕГЭ и как будут учитываться результаты внутренних испытаний. Также разберем, как правильно выбрать вуз и специальность, чтобы максимально использовать преимущества обучения в колледже. Эта информация поможет вам спланировать свои действия и избежать распространенных ошибок при поступлении и в процессе обучения.
Кто может поступать в вуз после колледжа
После колледжа в вуз может поступить любой студент ссуза, у которого есть школьный аттестат. Выпускникам средних образовательных учреждений нужно будет предоставить диплом о среднем профессиональном (СПО) или среднем специальном образовании (ССО). Без этих документов поступить в высшее учебное заведение нельзя.
Кроме того, если человек подает заявления на разные специальности, потребуется сдать либо внутренние экзамены каждого вуза, либо ЕГЭ. Во втором случае нужно будет предоставить сертификат о сдаче экзамена.
Как выбрать вуз для поступления после колледжа
Когда человек выбирает, где ему улучшить свое образование, возникает вопрос, какой вуз выбрать. Рисков много: некомпетентные педагоги, отсутствие нужных знаний
Направление подготовки.
При поступлении по той же специальности вид знаний, предлагаемых в вузе, может меняться. Просмотрите учебные планы направлений и соотнесите с теми навыками, которые вам необходимы.
Решая продолжить обучение в вузе, задайте себе вопросы: «Ваша специальность через 4—5 лет будет так же востребована?», «Вы сможете зарабатывать больше, если улучшите свои навыки, или нет?».
- Педагогический состав
Встреча с некомпетентными преподавателями, имеющими устаревшие знания и не участвующими в научных проектах области, которой они обучают, — дурной знак. Перед поступлением в вуз узнайте побольше о преподавательском составе, их регалиях, в каких проектах они задействованы сегодня и, по возможности, кем были их учителя и ученики. В университетах для абитуриентов каждый год проводят день открытых дверей, это хорошая возможность узнать о тех, кто будет давать вам знания.
Информационное обеспечение обучения.
Узнайте, какими платформами для обучения и мониторинга образовательного процесса пользуется университет. Как устроена система оповещения студентов о важных событиях учреждения и вашей кафедры. Какие средства используют преподаватели для поддержки связи со студентами. Как устроено расписание, и к каким научным библиотекам вуз имеет доступ.
Плохое информационное обеспечение создает как мелкие проблемы типа пропущенной пары, так и большие, когда студент сдал все экзамены и зачеты, но сессию ему не засчитали.
- Современная материально-техническая база
В дополнение к прошлому пункту стоит оценить и техническую подготовку вуза. В учебном плане указаны периоды практики. Если они значатся в заведении, то стоит спросить о том, как они проходят, чем занимаются студенты и с какой техникой они работают. Кроме того, в случае если вы поступили на IT-специальность, наличие мощных компьютеров будет необходимо для качественного обучения.
- Научные школы
Обратите внимание, какие научные школы по вашей специальности представлены в вузах. Во-первых, это будет маркером сильного преподавательского состава. Во-вторых, может оказать влияние на то, с какой точки зрения будут рассматриваться те или иные профессиональные проблемы.
- Международное сотрудничество
Когда университет сотрудничает с вузами других стран, это открывает перед студентом возможность путешествий, получения знаний от иностранных коллег, нового опыта. Если вы нацелены на такое общение, обязательно обратите внимание на программы международного сотрудничества.
- Социальное обеспечение и стипендия
Если вы поступаете на очное обучение, то, скорее всего, у нас не найдется времени для полноценной работы. В таком случае обратите внимание на меры социальной помощи, льготы и размер стипендии в выбранных учебных заведениях.
Регина Яфизова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой инновационных и цифровых технологий факультета интернет-профессий Университета «Синергия», при выборе университета советует обратить внимание на несколько важных аспектов.
1. Убедитесь, что вуз имеет аккредитацию и соответствует действующим стандартам образования.
2. Изучите программу обучения по выбранной специальности. Убедитесь, что учебные дисциплины совпадают с вашими целями.
3. Обязательно уточните стоимость и условия оплаты. Если вы планируете совмещать работу с учебой, важно знать о возможности свободного посещения.
4. Нельзя забывать о транспортной доступности и наличии необходимых ресурсов, таких как столовые, библиотеки и компьютерные классы. Учеба станет обременительной, если вам придется тратить много времени на дорогу.
— В последнее время многие школьники, опасаясь ЕГЭ, выбирают колледжи, а затем поступают в вузы, сдавая либо единый государственный экзамен, либо внутренние вступительные испытания. Но и к процедуре сдачи нужно подготовиться, особенно если вы решили изменить профиль обучения. Например, один из ведущих вузов России при поступлении на специальность «Программирование» проводил вступительное испытание по теории вероятностей и математической статистике, а не по математике, — поделилась Регина Яфизова.
— Процесс выбора высшего учебного заведения выпускником колледжа требует тщательного анализа нескольких ключевых параметров, — дополнила Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук. — Первоочередное значение приобретает наличие профильных образовательных программ, позволяющих продолжить специализацию, начатую в среднем профессиональном учебном заведении. Статистика 2024 года показывает: 73% выпускников колледжей, поступивших по профильному направлению, успешно оканчивают вуз, тогда как при смене специализации показатель снижается до 52%. Существенным фактором выступает государственная аккредитация образовательных программ — выпускникам колледжей 2025 года доступны 2847 аккредитованных программ в 724 вузах России. Рейтинг трудоустройства выпускников конкретного учебного заведения должен превышать 75% в течение первого года после окончания. Немаловажным критерием становится возможность обучения по индивидуальному плану, сокращающему срок получения диплома до 3—3,5 лет вместо стандартных 4—5 лет.
Правила и условия поступления в вуз после колледжа
Выбор формы обучения играет важную роль в том, сколько знаний и навыков вы получите, насколько хорошо их усвоите и сможете ли вообще закончить учебу. Например, попытки совмещать очное обучение и полноценную работу ведут к перегрузке и быстрому выгоранию, которое негативно скажется на вашей жизни в целом. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждой из форм обучения в вузе.
Очная форма обучения
Один из плюсов очного обучения — погружение в среду. Преподаватели могут подробно объяснять материал, вы можете сразу же задавать вопросы, потоком или группой проводить практические занятия и лабораторные работы. Конечно, в этой системе находится место и креативным формам обучения, например занятиям в форме тренингов.
Регулярное взаимодействие с преподавателями и другими студентами мотивирует на успехи в университетской деятельности, участию в научных конференциях, клубах по интересам, мероприятиях факультета и кафедры, посещению библиотек и лабораторий. Для преподавателей же это возможность держать студентов в тонусе за счет заданий, контрольных, зачетов и экзаменов.
Студенты очной формы имеют право на бесплатное обучение, что в свою очередь дает преимущества в виде стипендии и места в общежитии. У льготников стипендии выше средней студенческой, что позволяет таким учащимся полностью погрузиться в учебу, не совмещая ее с работой.
Интенсивный график очной формы позволяет быстрее освоить материал и закончить обучение. Но он же и становится причиной высокой нагрузки, выгорания и отчисления многих студентов из-за невозможности совмещать такую форму с полноценной работой, а иногда и с подработкой.
Чтобы получить очное образование, нужно запастись приличной суммой денег, тем более если вы поступили платно. Кроме затрат на учебу понадобится пять, а иногда и шесть дней в неделю тратиться на транспорт. Времени на еду между парами не всегда хватает, поэтому будьте готовы к тому, что иногда придется обедать где-нибудь в кафе.
Главным минусом очного образования в современном мире становится то, что студент практически не управляет своим временем и процессом обучения. Если оно не дает результатов, человеку может казаться, что эффективнее учиться самому.
Таким образом, очная форма обучения подойдет тем, кто готов посвящать большую часть времени учебе, желает получить фундаментальные знания в своей профессии и участвовать в студенческой жизни. В то же время такое образование требует полного погружения и финансовых затрат и вряд ли подойдет тем, кто планирует совмещать учебу, работу и семейную жизнь.
Заочная форма обучения
Это формат, при котором студент посещает учебное заведение только во время установочных сессий и экзаменов. Очевидный плюс — гибкость графика: возможность совмещать учебу с работой, семейными делами. Почти весь материал студент изучает сам, что позволяет планировать время.
Кстати о времени: его заочный формат дает в избытке. Тем, кто живет в другом городе, за городом или далеко от вуза, не приходится тратить деньги и время на проезд. В случае иногородних студентов не нужно снимать постоянное жилье, лишь квартиру или комнату, когда они приезжают на сессию, или же и вовсе останавливаться у родственников, друзей.
Для тех, кто любит сам распоряжаться своим временем, заочная форма подходит идеально. Она развивает навыки самоорганизации и тайм-менеджмента, дает полный контроль над обучением. Также, если студент уже работает по специальности, он может применять полученные знания на практике, тем самым лучше усваивая теоретический материал, что может помочь на устном экзамене.
Среди минусов заочной формы стоит отметить ограниченное количество лекций и консультаций, что может вызывать трудности при изучении сложных тем. Возможностей задать вопросы тоже меньше, что мешает получать обратную связь. Ограничены и доступы в библиотеки, лаборатории и на разные мероприятия.
Программы заочного обучения, как правило, дольше, чем очные, из-за отсутствия интенсивного графика. Эта же растянутость создает сложности во время сессии, когда необходимо в короткий срок подготовиться к ряду экзаменов. В зависимости от специальности это может быть трудно совмещать с работой. Особенно если человек не дисциплинировал себя с самого начала, а отложил все на последний момент.
Такая форма обучения подойдет тем, кому нужно совмещать учебу с работой, тем, кто любит самостоятельность. Взамен на свободу действий нужно уметь дисциплинировать себя, чтобы не отставать в обучении.
Заочно-дистанционная форма обучения
Это новый формат, который появился во времена пандемии. Его суть заключается в том, что студент изучает все материалы самостоятельно, используя для этого современные технологии и не посещая учебное заведение.
Студент получает доступ к материалам: лекциям, видеоурокам, электронным учебникам, заданиям. Для связи с преподавателями используются приложения для организации конференций (Zoom, Яндекс Телемост). В онлайне также проводятся консультации и вебинары. Основной плюс такого обучения — это то, что студент сам выбирает, когда учиться, что позволяет совмещать учебу, работу и семейную жизнь.
Заочно-дистанционная форма обучения имеет возрастное ограничение. Людям пожилого возраста гораздо сложнее освоить информационные технологии. А, например, в северных регионах нашей страны могут возникать проблемы со связью или наличием необходимой техники.
Такой формат отлично подойдет людям из удаленных регионов, которые не могут покинуть местность по работе или личным причинам, людям с ограничениями по здоровью и тем, кто ценит самостоятельность в обучении.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Это гибридный формат, когда занятия проходят в вечернее время или по выходным. Такой подход позволяет совмещать учебу и работу, контролировать свое время, чаще встречаться с преподавателями и получать доступ к ресурсам университета. К тому же очно-заочная форма гораздо дешевле очной.
Из недостатков сразу выделяется почти полное отсутствие времени на личную жизнь и семью. Можно сказать, что когда студент очно-заочного отделения не работает, тогда он учится. К тому же при такой форме обучения студенты получают меньше практики, им реже дают стипендии и места в общежитии.
Очно-заочная форма — компромисс, который подходит тем, кто хочет быть погруженным в образовательную среду без отрыва от работы, но иметь возможность общаться с преподавателями и пользоваться ресурсами учебного заведения. Но такое обучение жестко ограничивает личную жизнь, требует высокой дисциплины, умения управлять своим временем и быть готовым к повышенным нагрузкам.
Сроки приемной комиссии для поступления в вуз после колледжа в 2025 году
Точные сроки приемной кампании для поступления в вузы станут известны ближе к ее началу, которая последние несколько лет стартует с 20 июня, а заканчивается 10 августа. Пока рассмотрим примерный график 2025 года:
- с 20 июня по 25 июля — прием документов у абитуриентов по ЕГЭ;
- с 20 июня по 20 июля — прием документов у сдающих вступительные испытания;
- с 21 июля по 25 июля — проведение вступительных испытаний;
- 27 июля — публикация конкурсных списков;
- 1 августа — окончание приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление;
2—3 августа— издание приказов о приоритетном зачислении;
- 5 августа — окончание приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление;
- 9 августа — завершение приема заявлений о согласии на дополнительное зачисление;
10—11 августа— издание приказа о дополнительном зачислении.
Нередко возникает путаница понятий «дополнительный прием» и «дополнительный этап зачисления». Во время первого заново подаются заявления и публикуются списки. Это отдельный прием, который длится до 30 августа. Он начинается с того, что 12 августа определяется количество мест дополнительного приема на оставшиеся места.
На зачисление в дополнительный этап могут пробоваться те, кто уже подал документы в вуз, но не прошел общий конкурс. Этот этап заканчивается 12 августа.
Этапы поступления в вуз после колледжа
Поступление в университет — большое мероприятие. Чтобы не запутаться в порядке действий и успешно попасть в список зачисленных, важно понимать этапы процесса и подготовиться к ним заранее. Ниже представлен краткий обзор основных шагов.
1. Выберите вуз и специальность
Обращайте внимание на программы вузов, чтобы они соответствовали вашей образовательной цели. Уточняйте, есть ли возможность поступить на сокращенную форму обучения.
2. Изучите правила приема
3. Подготовка к экзаменам
Если хотите поступать в один или два вуза, то выбирайте вступительные испытания, заранее сверив даты сдачи, чтобы они не выпадали на один день. Если же вы решили сдавать ЕГЭ, не забудьте зарегистрироваться на экзамен до 1 февраля.
4. Подача документов
Соберите документы и подайте их в выбранные вузы. Вам доступны пять учебных заведений, по три специальности в каждом. Об актуальном списке документов мы еще расскажем.
5. Сдача вступительных испытаний
Пройдите внутренние испытания, стараясь набрать как можно больше баллов. За день до экзамена приготовьте все необходимое: паспорт, ручки и пр.
6. Участие в конкурсе
Дождитесь публикации списков абитуриентов. При поступлении на бюджет отслеживайте свою позицию там.
7. Зачисление
Если вы прошли по конкурсу, подайте оригинал диплома и согласие на зачисление. Дождитесь августовской публикации списков поступивших.
Необходимые документы для поступления в вуз после колледжа
Приведем общий перечень документов, основных и дополнительных. Рекомендуем уточнять нужный список в каждом вузе.
Основной перечень документов:
- паспорт;
- СНИЛС (нужен часто, но не везде);
- копия аттестата или диплома о СПО.
Дополнительный перечень документов:
- заявка на заключение договора о целевом обучении;
- фотография 3×4 см (6 штук на разные документы, парням пригодятся на военной кафедре или в военкомате);
- результаты олимпиад;
- индивидуальные достижения;
- документы, подтверждающие особые права (чемпионы и призеры Олимпийских игр и всероссийских олимпиад);
- документ, подтверждающий инвалидность.
Какие есть преимущества при поступлении в вуз после колледжа
Согласно статье 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статье 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, окончившие колледжи, могут претендовать на следующие льготы.
Отсрочка от армии
Если во время получения ССО или СПО студент достиг совершеннолетия и использовал отсрочку от армии, то в вузе он уже не сможет ее оформить. В таком случае есть выход поступить в университет или институт летом, а осенью взять академический отпуск и уйти в армию. Вернувшись после службы, восстановиться на первый курс.
Поступление без ЕГЭ
У выпускников колледжей есть возможность заменить сдачу ЕГЭ на внутренние вступительные испытания учебного заведения. Это может быть полезно для тех, кто в 11-м классе сдавал ЕГЭ, но не набрал достаточно баллов для поступления.
Сокращенная форма обучения
Некоторые вузы предоставляют людям с СПО или ССО возможность поступить на ускоренное обучение. Образовательная программа сокращается, потому что предметы, пройденные в колледже, перезачитываются.
Дополнительные баллы за ИД
В зависимости от вуза и выбранной специальности можно получить дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:
красный диплом (3—10 баллов);
участие в конкурсах профессионального мастерства;
спортивные достижения (звания, награды);
подтвержденная волонтерская деятельность;
результаты олимпиад вуза.
Преимущество при равных баллах
Если у двух абитуриентов одинаковое количество баллов, комиссия отдаст приоритет выпускнику колледжа, поступающему по профильной специальности.
Льготы для победителей и призеров олимпиад
Выпускники колледжей, которые были победителями и призерами всероссийских или международных олимпиад, смогут поступить в вуз без вступительных испытаний или получить дополнительные баллы.
Квоты для лиц с ОВЗ
Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья могут поступать в рамках квоты после успешной сдачи вступительных испытаний. Квота гарантирует бесплатное образование, отдельный конкурс и специально оборудованные аудитории для комфортной сдачи экзамена.
Целевое обучение
Выпускники колледжей могут заключить договор на целевое обучение с предприятием или организацией. Целевики поступают по отдельному конкурсу, а значит, шанс быть зачисленным увеличивается.
Льготы для сирот и детей из малообеспеченных семей
В рамках этих льгот выпускники колледжей могут претендовать на бюджетное место в вузе, бесплатно пройти подготовительные курсы при учебном заведении, получить приоритет при зачислении, бесплатное проживание в общежитии, социальную стипендию и другие выплаты.
— Получение высшего образования после колледжа формирует уникальное сочетание теоретической подготовки с практическими навыками. Исследования рынка труда 2024 года демонстрируют: специалисты с комбинированным образованием получают заработную плату на 27% выше, чем выпускники только вузов, и на 42% выше, чем выпускники только колледжей. Работодатели отмечают повышенную адаптивность таких сотрудников — период вхождения в должность сокращается в среднем на 38%, — рассказала доктор экономических наук Надежда Капустина.
Также эксперт добавила, что мониторинг карьерных траекторий выявляет ускоренное продвижение по службе:
— До 64% специалистов с комбинированным образованием достигают руководящих позиций в течение 5 лет после окончания вуза. Профессиональная мобильность также возрастает — 82% работодателей рассматривают наличие среднего профессионального и высшего образования как значимое конкурентное преимущество при найме и продвижении сотрудников.
Нужно ли сдавать ЕГЭ для поступления в вуз после колледжа
По желанию. Учебные заведения не могут требовать от выпускников колледжей обязательной сдачи ЕГЭ. Отталкиваться нужно от того, во сколько вузов вы подаете документы. Законодательно на ваш выбор — пять институтов или университетов. Если вы выбираете вступительные экзамены, то вам придется сдать от 5 до 15 экзаменов в зависимости от специальности. Как правило, вступительные испытания проводят за пару дней; получается, в день вы должны будете сдавать по три экзамена, возможно, в разных городах.
Если вы все-таки решили сдавать ЕГЭ, то зарегистрироваться на тестирование нужно до 1 февраля. Досрочный этап экзамена начнется 1 марта. Результаты будут действовать до конца 2029 года. Процедура сдачи идентична школьной.
— Законодательство предоставляет выпускникам колледжей значительные преимущества при поступлении. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 21.11.2024 № 821 абитуриенты со средним профессиональным образованием вправе поступать по результатам внутренних испытаний вуза, минуя ЕГЭ. Статистика показывает: в 2024 году этой возможностью воспользовались 89% поступающих после колледжа, при этом средний балл поступления составил 78,4 из 100 возможных, — дополнила Надежда Капустина.
Мнение эксперта
— Опыт показывает, что учеба в университете после колледжа может быть более легкой. Это объясняется тем, что у студентов уже есть представление о требованиях и системе профессионального обучения. Кроме того, они обладают хорошими знаниями, которые могут служить основой для дальнейшего изучения, и ряд предметов осваивается легче, благодаря первичному опыту в колледже, — рассказала Регина Яфизова.
Главное о поступлении в вуз после колледжа в 2025 году
Предлагаем вам чек-лист нашей статьи, заглядывайте в него, если что-то забудете.
1. Чтобы поступить в вуз после колледжа, нужно иметь при себе школьный аттестат либо диплом о СПО или ССО.
2. Выбирая вуз, отталкивайтесь от вашей образовательной цели и используйте приведенные в статье критерии.
3. Существует четыре формы обучения: очная, заочная, заочно-дистанционная и очно-заочная. Выбирайте ту, которая не принесет вам больше вреда, чем пользы.
4. Прием документов для поступления в 2025 году начнется примерно с 20 июня и продлится до 25 июля. Окончательные результаты можно будет узнать с 2 по 10 августа.
5. Сдавать ЕГЭ для поступления в вуз после колледжа необязательно, но если вы все-таки решились это сделать, то нужно зарегистрироваться на экзамен до 1 февраля 2026 года.
Список источников
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.11.2024 № 821 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Эксперты:
Регина Яфизова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой инновационных и цифровых технологий факультета интернет-профессий Университета «Синергия»
Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук