Пострадавший в Шереметьево от броска на пол мальчик начал сам есть и сидеть

Отмечается, что ребёнка перевели в отделение нейрохирургии.
«Движение во всех конечностях сохранены. Начали ребёнка присаживать, он уже старается спинку держать», — сказала собеседница.
По словам врача, мальчик сейчас с мамой и папой, всех узнаёт и на всё реагирует. Также она отметила, что не подтвердились проблемы с позвоночником. Медики заключили, что смерть и инвалидность не грозят ребёнку.
Ранее отец ребёнка Мохаммад рассказал RT, что двухлетний мальчик, на которого напал мужчина в Шереметьево, начал дышать сам.
Химкинский районный суд отправил под арест 31-летнего гражданина, бросившего об пол двухлетнего ребёнка в аэропорту Шереметьево.