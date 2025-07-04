Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший в Шереметьево от броска на пол мальчик начал сам есть и сидеть

Главврач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко заявила Ruptly, что мальчик, которого мужчина бросил об пол в Шереметьево, начал сам есть, произносить звуки, сидеть и держать спину.

Отмечается, что ребёнка перевели в отделение нейрохирургии.

«Движение во всех конечностях сохранены. Начали ребёнка присаживать, он уже старается спинку держать», — сказала собеседница.

По словам врача, мальчик сейчас с мамой и папой, всех узнаёт и на всё реагирует. Также она отметила, что не подтвердились проблемы с позвоночником. Медики заключили, что смерть и инвалидность не грозят ребёнку.

Ранее отец ребёнка Мохаммад рассказал RT, что двухлетний мальчик, на которого напал мужчина в Шереметьево, начал дышать сам.

Химкинский районный суд отправил под арест 31-летнего гражданина, бросившего об пол двухлетнего ребёнка в аэропорту Шереметьево.