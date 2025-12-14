Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.

Источник: Соцсети

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что раненный при атаке ВСУ на зоопарк лев умер.

«Лев вчера (в субботу — ред.) был сильно контужен ударом беспилотника по его вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить — решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», — рассказал Пылышенко.

По словам собеседника агентства, удар украинского БПЛА пришелся в верхнюю часть вольера хищников.

«БПЛА упал на верхнюю часть вольера, на решетки. От взрыва разрушены два вольера и наружные стены на улицу. В результате территория оказалась без наружного ограждения. Полностью разрушен дом для обезьян и еще два вольера нуждаются в срочном ремонте — вольеры для тигров и львов», — добавил хозяин зоопарка.

Узнать больше по теме
Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
Читать дальше