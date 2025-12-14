Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка

«Лев вчера (в субботу — ред.) был сильно контужен ударом беспилотника по его вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить — решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», — рассказал Пылышенко.