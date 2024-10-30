Постоянное вранье: что такое патологическая ложь

Патологическая ложь — это склонность человека искажать информацию без какой-либо конкретной цели и причины. Психотерапевт Анастасия Петрова в разговоре с «Афишей Daily» рассказала, что такое вранье не является психическим расстройством, однако может быть симптомом другого заболевания.
У патологических лжецов мозг устроен иначе: уменьшено количество серого вещества в префронтальной коре, которая отвечает за самоконтроль. Также есть данные, что более половины случаев патологического вранья связаны с заболеванием нервной системы.
Петрова объясняет, что ложь часто может быть безобидной. Реже такое вранье становится опасно как для самого вруна, так и для окружающих.
Почему возникает желание бесконтрольно врать
Патологическая ложь может развиваться по-разному. Одни начинают врать в младшем возрасте, в то время как другие — в старшем. Кто-то верит в собственные выдуманные истории, а кто-то — нет. По словам Петровой, все зависит от того, в рамках какого психического расстройства формируется симптом.
По словам психотерапевта, обычно человек врет ради того, чтобы избежать последствий освещения правды, с желанием выгородить себя или других. То есть человек, который говорит неправду осознанно, понимает, почему и кому он врет.
Как понять, что вы — патологический врун?
Петрова советует проверять себя по простой формуле: «Если вы понимаете, что лжете и это проблема, вы не патологический врун. При патологии вас будет скорее беспокоить то, почему люди вам не верят».
Также патологический лжец не чувствует дискомфорта из-за вранья. Он пытается постоянно приукрасить свои истории, присвоить чужой опыт себе.
Обращать внимание также стоит на то, стала ли ложь образом жизни или нет.
Как общение с патологическим лжецом влияет на психику
Петрова отмечает, что отношения с патологическим вруном могут иметь разные последствия в зависимости от степени близости.
Если соврал незнакомый человек, это может разозлить или позабавить, но вранье в близких отношениях всегда наносит урон, который может «варьироваться от потерянного доверия к тяжелым формам тревоги, депрессии, ПТСР».
Для восстановления после такого травмирующего опыта может потребоваться помощь психотерапевта или психиатра.
Что делать, если в окружении есть патологический врун
Если в окружении есть патологический врун, Петрова советует вывести человека на чистую воду или, наоборот, поддерживать и развивать тему. По словам специалиста, лучше всего не обращать внимание на ложь: лжецу будет неинтересно дальше врать, так как он не видит реакцию.
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