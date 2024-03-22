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Постоянная усталость может указывать на анемию, заявил врач

Дефицит витаминов редко приводит к появлению весенней усталости, важнее дефицит солнца, стресс и обострение заболеваний. Об этом lenta.ru рассказал терапевт Игорь Алентов.

Источник: Anshu A/CC0

Как пояснил врач, сезонный авитаминоз — редкое явление в современном мире, так как рацион людей не сильно зависит от сезона. Иногда встречается низкий уровень витаминов (обычно витамина D). Однако быстрая утомляемость, проблемы с мышлением и выпадение волос обычно связаны с железодефицитной анемией, нарушением работы щитовидной железы, дисбалансом нейромедиаторов в мозге.

Плохое самочувствие весной обычно связано с недостатком солнца, отметил врач. Также нужно учитывать стрессы, снижение двигательной активности, обострение хронических заболеваний весной.

До этого врач рассказала, что если постоянная усталость сохраняется более месяца, у человека может быть синдром хронической усталости. Она сопровождается ухудшением иммунитета, проблемами со сном, головными болями. Лечение включает психотерапию, физические нагрузки и коррекцию сна.