Постоянная усталость может указывать на анемию, заявил врач

Как пояснил врач, сезонный авитаминоз — редкое явление в современном мире, так как рацион людей не сильно зависит от сезона. Иногда встречается низкий уровень витаминов (обычно витамина D). Однако быстрая утомляемость, проблемы с мышлением и выпадение волос обычно связаны с железодефицитной анемией, нарушением работы щитовидной железы, дисбалансом нейромедиаторов в мозге.