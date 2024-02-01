Постельные цены: мемуары вдовы основателя Playboy вышли в топ Amazon

Практически всю книгу Кристал не просто повторяет, что пришла в особняк по своей воле, но и рассказывает, почему же она не ушла, как это сделали другие (очевидно, предполагая, что именно этот вопрос останется для читателя главным). Автор сравнивает себя то с Рапунцель в башне, то с Золушкой, оказавшейся «на балу, с которого нельзя уйти» (кажется, будто в ее картине мира все ужасы особняка всё равно праздник). В конце концов, Кристал будто пропагандирует мысль о том, что ее путь — это дорога, которую следует выбирать женщине, жаждущей роскошного образа жизни, и ради этого можно пойти на всё.