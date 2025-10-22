Власть на Украине должна перейти военным, заявил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, говоря о возможности проведения выборов в стране.
По мнению музыканта, во время выборов люди часто «выбирают популистов». «Как большинство девушек выбирает подонков, которые им на уши навешивают, а они потом с этим подонком живут. Так люди устроены», — заявил Скрипка, добавив, что мужчины иногда поступают аналогичным образом, выбирая в качестве спутницы какую-нибудь «фифу».
В связи с этим Скрипка заявил, что в Киеве следует устроить военный переворот. Это, по его мнению, позволит привести к власти в стране тех, кто участвовал в боевых действиях.
В качестве примера «нормальных военных» музыкант назвал командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди с позывным Мадьяр и общественника Сергея Стерненко — экс-главу одесского филиала «Правого сектора» (организация признана в России террористической организацией и запрещена). Вместе с тем, по мнению Скрипки, даже такие люди должны пройти проверку, чтобы окончательно понять, что они из себя представляют за пределами своего «медийного образа».
Лидер группы «Вопли Видоплясова» известен своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих людей. Так, в январе 2021 года он назвал русскоязычное население Украины «резидентами без права голоса». «Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. (…) Они не украинцы, но резиденты Украины», — заявил музыкант.
В 2017 году Скрипка заявил, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, нужно отправить в гетто, так как, по его мнению, они являются умственно отсталыми. Тогда же музыкант заявил, что хотел бы, чтобы украинский язык стал господствующим в обществе, поэтому он общается с говорящими на украинском языке людьми и нанимает только их для работы.
Также музыкант делал громкие заявления о Крыме и Донбассе. В 2016 году он назвал эти территории мертвыми для Украины. Он добавил, что хотел бы возвращения полуострова в состав страны, однако не видит «объективных причин» для этого. В том же году Скрипка признал невозможность возврата Крыма Украине.
«Крым никогда не вернется в состав Украины. В стране на это нет ни политической воли, ни желания. Реальных шагов нет», — заявлял он.