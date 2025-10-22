«Поставить нормального военного». Лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал к перевороту на Украине

В 2017 году Скрипка заявил, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, нужно отправить в гетто, так как, по его мнению, они являются умственно отсталыми. Тогда же музыкант заявил, что хотел бы, чтобы украинский язык стал господствующим в обществе, поэтому он общается с говорящими на украинском языке людьми и нанимает только их для работы.