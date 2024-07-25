Поставили на горох. Какую роль играла эта бобовая культура на Руси

Способ сохранить сладкий горошек искали многие. Наш­ли голландцы. Однако в России его адаптировали так умело, что со временем русский горошек завоевал всю Европу. А началось всё в Ростовском уезде Ярослав­ской губернии, на берегу озера Неро. Вот выписка из «Сведения Порецкаго вотчиннаго правления»: «Крестьянин села Поречья Захар Фёдоров Кохов, проживавший в Питербурге, усмотревши продававшийся зелёный горох дорогою ценою, ввозимый из-за границы, пожелал узнать, каким образом он обделывается. И достигнул в 1784 году через повара-ино­странца в садке, обварке и сушке. Достигнув сего, обделывал его в Питербурге в количестве самом малом. Но вскоре дознался о сём села же Поречья крестьянин Иван Борисов Лалин. Стал делать в Поречье только своим семейством, а потом поощрять и других к обоюдной пользе. И через него развилась промышленность для благосостояния крестьян села Поречья».