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Пост может негативно повлиять на формирование мозга людей младше 20 лет

Пост представляет собой сильный стресс для организма. И подростки восстанавливаются дольше взрослых.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Людям моложе 20 лет не стоит держать пост. Об этом в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» сообщила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

Эксперт подчеркнула, что в пост люди едят постную пищу. И из нее ребенок или подросток не сможет получить нужное количество белка. При этом тот, что содержится в постных продуктах (бобовые, грибы), усваивается сложнее и, в отличие от животного, содержит неполный набор незаменимых аминокислот. Между тем белок нужен для развития организма. Его дефицит в рационе может плохо повлиять на формирование мозга. Также это вредно для нервной системы.

Диетолог отметила, что белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов. Он важен и для формирования гормонов, иммунной системы.

В целом ограничения в питании могут навредить растущему организму и сказаться на здоровье из-за накапливающейся нехватки тех или иных микроэлементов в рационе.

«Если держать пост все-таки хочется, то правильней всего это делать после 20 лет, когда прекращаются рост и созревание мозговых структур и когда сформированы все связи центральной нервной системы», — подчеркивает Анна Басова.

О влиянии поста на здоровье также рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу. В ведомстве тогда отметили, что эти ограничения в питании могут быть полезны, но некоторым людям они вредны.