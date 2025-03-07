Пост может негативно повлиять на формирование мозга людей младше 20 лет

Эксперт подчеркнула, что в пост люди едят постную пищу. И из нее ребенок или подросток не сможет получить нужное количество белка. При этом тот, что содержится в постных продуктах (бобовые, грибы), усваивается сложнее и, в отличие от животного, содержит неполный набор незаменимых аминокислот. Между тем белок нужен для развития организма. Его дефицит в рационе может плохо повлиять на формирование мозга. Также это вредно для нервной системы.