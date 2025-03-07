Пост может негативно повлиять на формирование мозга людей младше 20 лет

Людям моложе 20 лет не стоит держать пост. Об этом в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» сообщила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.
Эксперт подчеркнула, что в пост люди едят постную пищу. И из нее ребенок или подросток не сможет получить нужное количество белка. При этом тот, что содержится в постных продуктах (бобовые, грибы), усваивается сложнее и, в отличие от животного, содержит неполный набор незаменимых аминокислот. Между тем белок нужен для развития организма. Его дефицит в рационе может плохо повлиять на формирование мозга. Также это вредно для нервной системы.
Диетолог отметила, что белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов. Он важен и для формирования гормонов, иммунной системы.
В целом ограничения в питании могут навредить растущему организму и сказаться на здоровье из-за накапливающейся нехватки тех или иных микроэлементов в рационе.
«Если держать пост все-таки хочется, то правильней всего это делать после 20 лет, когда прекращаются рост и созревание мозговых структур и когда сформированы все связи центральной нервной системы», — подчеркивает Анна Басова.
О влиянии поста на здоровье также рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу. В ведомстве тогда отметили, что эти ограничения в питании могут быть полезны, но некоторым людям они вредны.