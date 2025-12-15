Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Необоснованные утверждения некоторых СМИ Таиланда о якобы привлечении российских граждан в качестве наемников, нанятых Камбоджей, для участия в конфликте на границе двух государств, могут подорвать дружественные отношения между Таиландом и Россией, заявило посольство РФ в Таиланде.
В минувшее воскресенье полиция Таиланда бездоказательно заявила, что Камбоджа якобы нанимает российских граждан «для шпионажа и нападения на военные объекты» в приграничных провинциях. В последствии сообщение было удалено, однако некоторые СМИ и граждане Таиланда стали распространять недостоверную информацию.
«Такого рода безосновательные утверждения, вероятно, моделируемые из-за пределов региона, имеют цели ущемить права российских граждан, пребывающих здесь в качестве туристов или по деловой линии, и навредить традиционно дружественным отношениям России и Таиланда», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook*.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности и скорейшему возобновлению диалога.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить «нарушение Таиландом мирного соглашения»: декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.