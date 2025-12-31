Посольство США поздравило россиян с Новым годом от имени американского народа.
Видеообращение временного поверенного в делах США Дугласа Дайкхауса опубликовано в Telegram-канале американского посольства в РФ.
«Дорогие друзья, с наступающим Новым годом», — начал он свое выступление с поздравления на русском языке.
Дайкхаус передал россиянам искренние поздравления от имени американского народа и пожелал здоровья, мира и благополучия в Новом году. По его словам, американцы и россияне разделяют глубокие стойкие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине. Он подчеркнул, что это может послужить основой для построения более мирного будущего.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на красном коне, как с картины Кузьмы Петрова-Водкина.