Посольство США поздравило россиян с Новым годом

Дайкхаус передал россиянам искренние поздравления от имени американского народа и пожелал здоровья, мира и благополучия в Новом году. По его словам, американцы и россияне разделяют глубокие стойкие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине. Он подчеркнул, что это может послужить основой для построения более мирного будущего.