Посольство США поздравило россиян с Новым годом

Временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус выступил с обращением к российскому народу. Он поздравил россиян с Новым годом от имени американского народа.

Источник: Аргументы и факты

Посольство США поздравило россиян с Новым годом от имени американского народа.

Видеообращение временного поверенного в делах США Дугласа Дайкхауса опубликовано в Telegram-канале американского посольства в РФ.

«Дорогие друзья, с наступающим Новым годом», — начал он свое выступление с поздравления на русском языке.

Дайкхаус передал россиянам искренние поздравления от имени американского народа и пожелал здоровья, мира и благополучия в Новом году. По его словам, американцы и россияне разделяют глубокие стойкие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине. Он подчеркнул, что это может послужить основой для построения более мирного будущего.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на красном коне, как с картины Кузьмы Петрова-Водкина.