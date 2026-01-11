Посол США в Бельгии отказался критиковать Россию из-за Украины

«США не находятся в состоянии войны с Россией. И в то время, как мы ведем переговоры о мире, многие любят требовать от президента (США Дональда) Трампа или президента (Владимира) Зеленского жестких слов в адрес России. Россия, безусловно, атаковала Украину, но в настоящий момент мы работаем над выработкой мирного соглашения. Мы избегаем критики той или иной стороны, поскольку это контрпродуктивно», — ответил Уайт на вопрос, считается ли РФ угрозой.