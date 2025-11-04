Посол США при НАТО привез Зеленскому послание Трампа

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью телеканалу CBS заявил, что сможет справиться с урегулированием конфликта на Украине за пару месяцев. При этом он признал, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены и заявил, что для его терпения в вопросе темпа украинского урегулирования нет «последней капли», оно не иссякнет. Кроме этого он сообщил, что США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.