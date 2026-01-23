Посол России рассказал, появится ли ядерное оружие в Гренландии

«Есть запрет на неразмещение ядерного оружия на территории Дании в мирное время. Он распространяется и на континентальную часть Дании, и на Гренландию», — сказал он в специальном интервью RTVI.
Посол напомнил о ЧП 1968 года, когда в результате авиакатастрофы в небе Гренландии американский стратегический бомбардировщик B-52 уронил водородные бомбы. По словам Барбина, потом выяснилось, что датское правительство якобы негласно «дало согласие на нахождение ядерного оружия на территории Гренландии». Так это или не так — вопрос неоднозначный, подчеркнул посол.
Также он заявил, что у Дании нет механизмов для мониторинга за тем, как американские вооруженные силы соблюдают те запреты, которые имеются «в отношении ядерного оружия и непопадания его в мирное время на датскую территорию».
Как поясняет издание, между США и Данией действует соглашение об обороне Гренландии от 1951 года. Там десятилетиями функционирует самая северная военная база США — база воздушно-космических сил Питуффик, один из главных элементов американской системы противоракетной обороны. Сейчас там служат около 150 американских военнослужащих.
Тем временем в Германии призвали Европу принять условия США по Гренландии.