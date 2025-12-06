Посол Корчунов: НАТО рассматривают Крайний Север как место для военных действий

«Западные страны цинично продвигают ложные нарративы о якобы растущей “китайской угрозе” в Арктике, но в реальности из всех неарктических государств именно внерегиональные страны-члены НАТО и, прежде всего, Великобритания привносят наибольшую напряженность в высокие широты», — сказал господин Корчунов «РИА Новости».