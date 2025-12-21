Посол Клименко: Испания усиливает военно-политическую поддержку Украины

«Испания в угоду интересам ястребов-русофобов из ряда западных стран продолжает вносить посильный вклад в тщетные усилия по нанесению России стратегического поражения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это делается вопреки национальным интересам страны. Посол отметил, что вместо финансирования социальных программ Мадрид увеличивает помощь коррумпированному киевскому режиму.
Клименко заявил, что объём испанской военной помощи Украине составил около €2,8 млрд.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 стран выделили миллиарды на помощь Киеву в 2026 году.