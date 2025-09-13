Посол Аргентины назвал условия отправки военного контингента на Украину

Власти Аргентины будут готовы рассмотреть отправку вооруженных сил на Украину в рамках мирной инициативы, если к ним обратятся с соответствующим предложением. Об этом в интервью РБК заявил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — сказал он.
Посол также отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях «голубых касок» ООН, предоставляя военный персонал. «Это можно обсудить и в контексте нынешнего конфликта на Украине», — сказал он. «Я лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, но считаю, что в процесс урегулирования должна быть вовлечена ООН, в том числе в вопросе предоставления гарантий безопасности, которые ищет как Украина, так и Россия», — добавил посол.
Виейра также отметил, что президент республики Хавьер Милей хочет, чтобы в регионе был мир и чтобы противоречия разрешались без применения силы. «Как говорит президент [США Дональд] Трамп, бизнес может развиваться только в условиях мира. И именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы Путин и Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру», — продолжил посол.
Идея отправки мирного контингента на Украину активно обсуждается «коалицией желающих», состоящей преимущественно из европейских стран. В рамках этого формата они пытаются выработать гарантии безопасности для Киева на случай, если будет достигнуто перемирие. После встречи коалиции, которая прошла в Париже 4 сентября при онлайн-участии президента США Дональда Трампа, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить войска на Украину или выделить средства для поддержки этой миссии и обеспечения безопасности на море и в небе. «Эти силы не имеют намерения или цели вести какую-либо войну против России», — пояснил глава Пятой республики.
Москва выступает против любого варианта урегулирования, предполагающего размещение войск стран НАТО на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в конце августа, что сценарии с «предоставлением гарантий путем иностранной интервенции на какую-то часть украинской территории» абсолютно неприемлемы для российской стороны.
Ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на представителей стран ЕС сообщала, что готовность отправить миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности выражал Китай. Однако позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг эту информацию. В феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что его страна в принципе готова разместить миротворческий контингент по окончании боевых действий.
Власти Аргентины высказывались в поддержку Украины, но не присоединились к западным санкциям против Москвы, а также не предоставляют военную помощь Киеву.