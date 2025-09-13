Посол Аргентины назвал условия отправки военного контингента на Украину

Идея отправки мирного контингента на Украину активно обсуждается «коалицией желающих», состоящей преимущественно из европейских стран. В рамках этого формата они пытаются выработать гарантии безопасности для Киева на случай, если будет достигнуто перемирие. После встречи коалиции, которая прошла в Париже 4 сентября при онлайн-участии президента США Дональда Трампа, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить войска на Украину или выделить средства для поддержки этой миссии и обеспечения безопасности на море и в небе. «Эти силы не имеют намерения или цели вести какую-либо войну против России», — пояснил глава Пятой республики.