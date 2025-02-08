Пособие родителям студентов до 23 лет: зачем нужна эта инициатива и могут ли ее принять

Что предлагают депутаты
В соответствии с действующим законом беременным женщинам и одному из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, предоставляется право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако, объяснили депутаты, это противоречит закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который утверждает, что ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 лет.
Кроме того, если ребенок обучается очно, то в составе семьи он учитывается до достижения им 23 лет. Это сделано для того, чтобы оказывать такой семье социальную помощь. При этом среднедушевой доход семьи снижается.
Авторы инициативы полагают, что в случае принятия законопроекта удастся завершить создание системы поддержки семей от этапа беременности до совершеннолетия ребенка, а также повысить уровень социальной защищенности и справедливости для семей с детьми.
Насколько реалистично принятие законопроекта
Экономист Николай Кульбака выразил мнение, что оценить размер пособий, которые родители могли бы получать в случае принятия законопроекта, пока что сложно. Однако в теории одобрение документа вполне возможно.
— И деньги на его обеспечение найдутся. Но я подозреваю, что, скорее всего, он останется только в виде законопроекта. Потому что государство сейчас не захочет в этом участвовать. Не та тема, которая сейчас нужна, — предположил собеседник «ВМ».
Речь идет не об экономической целесообразности документа, а о том, что доходы у многих людей очень низкие. Любая помощь от государства в данном случае является благом.
— Это хорошо для будущего, потому что дети, которые будут учиться в вузах, смогут лучше заниматься и меньше отвлекаться на подработку. Это повысит качество образования, — указал эксперт.