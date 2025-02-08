Пособие родителям студентов до 23 лет: зачем нужна эта инициатива и могут ли ее принять

В соответствии с действующим законом беременным женщинам и одному из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, предоставляется право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако, объяснили депутаты, это противоречит закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который утверждает, что ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 лет.