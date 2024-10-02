Посмотрите самые красивые панорамные фотографии на планете

Конкурс панорамных фотографий проводится с 2010 года и является крупнейшим в своем жанре. В этом году в нем приняло участие 1105 фотографов из разных стран, подавших больше 4 тысяч заявок.
Главное правило конкурса — все фотографии должны быть горизонтальными в пропорции не менее 2/1. Принять участие в нем могут и любители, и профессионалы, техника для съемки тоже может быть любой.
Главная особенность этого года — значительный прирост работ из Юго-Восточной Азии, в честь чего жюри даже добавило отдельную номинацию South East Asia Award. Победителем 2024 года стал гонконгец Келвин Юэнь и его фотография гор в китайской провинции Гуйлинь.
Ранее показывали самые смешные фотографии зверей в мире.