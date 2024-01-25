Посмотрите на загадочного рыбного филина. Он похож на кота

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260281&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В телеграм-канале Московского зоопарка показали рыбного филина.

«Загадочный, прекрасный и немного нахохленный. Они в чем-то немного напоминают манулов — нередкий взгляд исподлобья, слегка пятнистая макушка и немалая редкость», — уточнили в посте.

При этом в условном соревновании «редкие создания» рыбные филины обошли бы пушистых хищников из семейства кошачьих. Их становится меньше из-за «нарушения кормовой базы, вырубки пойменных лесов со старыми дуплистыми деревьями, браконьерства и беспокойства около гнезд», объясняется на сайте зоосада. В статье добавили, что в России сохранилось до 400 пар таких птиц, в Японии — до 100 пар, а в Китае и Корее — единичные пары (дата публикации не указана).

Рыбные филины — в числе самых крупных сов. Размах крыльев таких красавцев составляет 180−190 см. Самки обычно крупнее самцов и весят более 4 кг. В дикой природе эти птицы в основном питаются рыбой, но могут поймать и «раков, лягушек, околоводных птиц и зверей».

«Обычно добычу высматривают с присады, но иногда заходят в воду по брюхо и лапами нащупывают медленных рыб, раков, лягушек», — объяснили в зоопарке тонкости охоты рыбных филинов.

Размножаться такие птицы начинают на третьем году жизни. В кладке, как правило, два яйца, но часто вырастает лишь один птенец.